Orsi y Cosse evitaron defender a Miranda por su frase sobre el gobierno "barato"

Ni la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, ni el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, defendieron al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, por los comentarios que realizó este sábado luego del Plenario de la fuerza política, que marcó un tono combativo con respecto a la gestión del gobierno y motivó críticas desde el oficialismo.

"El gobierno está llevando adelante una política barata para hacer frente a la situación de pandemia en materia sanitaria, social y económica", dijo Miranda. El cometario enseguida levantó cuestionamientos por su tono, tanto del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, como de otros actores de la coalición del gobierno.

Yamandú Orsi, que este lunes estuvo en la inauguración de un vacunatorio en Santa Lucía, evitó valorar los comentarios de Miranda. "No me gusta hacer comentarios de lo que dicen los demás. Lo que creo es que se ha puesto poco dinero, esa es mi forma de manifestarlo. Lo que piensen los demás, que se hagan cargo. Yo tengo claro que Uruguay es un país que menos plata, que menos recursos puso a los temas sociales y económicos".

Cosse, en tanto, también dijo que no se iba a manifestar sobre los comentarios. "No me voy a detener en esa valoración porque creo que el eje no tiene que ser ‘dijo’, ‘le dijo’, ‘me dijo’. Me parece que el eje central tiene que ser el problema que tenemos en Uruguay, que tenemos 2.500 casos por día. En diciembre se había anunciado que quizás llegáramos a 1.200 casos por día, bueno, lo duplicamos. Hay 50, 60 personas que estamos perdiendo todos los días. El único tema que nos tiene que ocupar a quienes tenemos responsabilidades públicas es ese. (En la intendencia) estamos poniendo todo lo que podemos con el ABC al tiempo que proponemos proyectos de infraestructura para generar empleo", expresó Cosse en rueda de prensa a la salida de un evento de Cutcsa.

El vínculo entre el presidente Luis Lacalle Pou y el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, se mostró más tenso esta semana luego de comentarios de un lado y de otro que provocaron repercusiones a nivel político.

El puntapié lo dio el presidente Lacalle cuando, en una reunión con los intendentes frenteamplistas Yamandú Orsi (Canelones), Carolina Cosse (Montevideo) y Andrés Lima (Salto), reconoció que quería mantener línea abierta con la fuerza política a través de ellos dado que no tenía relación con quien preside la fuerza política.

Miranda había declinado a responder cuando El Observador le consultó sobre este tema al día siguiente. Días después, a la salida del Plenario del Frente Amplio este sábado expresó: “Tengo una responsabilidad institucional y eso es un dato. Las relaciones son institucionales. Esto no puede ser un problema de relaciones personales. Acá está el presidente de la mayor fuerza política del Uruguay. Y como fuerza política de peso y de la oposición, reclamamos el respeto a la institución”.

Allí también hizo su consideración sobre la "política barata" del gobierno, que luego generó comentarios por parte del oficialismo.

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este lunes luego de vacunarse en el Hospital Maciel a la relación con el presidente del Frente Amplio y a los comentarios que hizo el dirigente luego del Plenario de la fuerza política este fin de semana. "Se imaginan que no voy a hacer valoraciones. No me voy a tirar al barro. La población uruguaya no se merece eso", expresó Lacalle.

Lacalle Pou y Miranda se reunieron el 31 de marzo de 2020, dos semanas después del comienzo de la emergencia sanitaria en Uruguay. Del encuentro participó una delegación del Frente Amplio y otros representantes del gobierno.