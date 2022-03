Oscar 2022 | "A cualquiera que alguna vez haya cuestionado su identidad, hay un sitio para nosotros": el emotivo discurso de Ariana DeBose al ganar el premio

"Imagina a esta niña en el asiento trasero de un Ford Focus blanco. Mírala a los ojos, una mujer de color queer, abiertamente queer y afrolatina que encontró su fuerza en la vida a través del arte. Y eso es lo que creo que estamos aquí para celebrar".

Getty Images Ariana DeBose alza su Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel en "West Side Story".

Así empezó su discurso Ariana DeBose, quien se hizo con el Oscar a actriz de reparto por su papel de Anita en la nueva versión de Steven Spielberg del musical clásico West Side Story.

La actriz estadounidense de 31 años se convirtió este domingo en la primera mujer de color abiertamente queeren hacerse con un premio de la Academia.

Haciendo referencia a la exitosa canción del musical, agregó: "A cualquiera que alguna vez haya cuestionado su identidad, o alguna vez se haya encontrado viviendo en los espacios grises, le aseguro que de hecho hay un lugar para nosotros".

"Los sueños se hacen realidad", añadió.

Getty Images Rita Moreno (centro), ganó el mismo premio por el mismo rol que Ariana DeBose (derecha), en 1961.

Relativamente nueva en los largometrajes, DeBose ganó elogios por su vivaz interpretación de Anita, una mujer puertorriqueña franca, que muestra su talento para el canto y el baile en la canción America.

También ganó un Globo de Oro, un premio del Sindicato de Actores de Pantalla y un Premio de Cine de la Academia Británica por su actuación.

DeBose se formó en danza y tuvo papeles en producciones de Broadway como Hamilton y Summer: The Donna Summer Musical, antes de aparecer en el musical de televisión de Netflix The Prom como una animadora que lucha por salir del armario.

DeBose es afrolatina y abiertamente queer. "Soy América", le dijo a la revista OUT en noviembre. "Soy miembro de casi todas las comunidades marginadas".

Es la segunda vez que alguien gana un Oscar por el papel de Anita. Rita Moreno se convirtió en la primera actriz latina en ganarlo por interpretar el personaje en la versión de 1962 de West Side Story.

Moreno, de 90 años, se unió a la nueva versión de Spielberg como la dueña de una farmacia, Valentina, un nuevo personaje escrito especialmente para ella.

DeBose se impuso sobre las otras nominadas al premio, Kirsten Dunst por The Power of the Dog, Aunjanue Ellis por King Richard, Judi Dench por "Belfast" y Jessie Buckley por "La hija oscura" (The Lost Daughter).

