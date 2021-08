Óscar Andrade: "Yo ya me vi como presidente, y me sentí bien"

Desde su casa en San Luis, el senador comunista Óscar Andrade habla sobre el escándalo que se generó a partir de que no tenía los planos regularizados ni pagaba una contribución acorde, sobre la interna del Frente Amplio, su opinión sobre las elecciones de su fuerza política y el rol de Fernando Pereira como postulante a presidir la coalición de izquierda. También reflexiona sobre los liderazgos que necesita el FA para volver al gobierno y cómo se ve en los próximos años.

Acá, un resumen de la entrevista que el senador dio a El Observador.

El escándalo por las irregularidades de tu casa te afectó, ¿no hubiese sido más fácil reconocer el error de primera en vez de salir a la defensiva?

¿Sabés lo que me pasó con la casa? Para mí sigue siendo brutalmente desproporcionada la campaña que se arma al hecho. Hacía una semana que la TV estaba anunciando: ‘vamos a desenmascararte’. Yo trabajé dos años en este canal. Cada mes de esos dos años donaba el equivalente a 240 cuotas de contribución. ¿Es sensato que un canal que sabe eso arme este escándalo?

No es el monto, es el hecho.

No es el monto si vos no querés que sea el monto. Yo lo reflexiono ahora, sí, tendría que haber sido menos idealista, me pasé de rosca, cuando entré en el Senado, tendría que haberlo hecho. ‘Sacate esto de arriba, y después doná el resto’. Me ahorraba un problema regularizando antes. Ponele que el flaco me sirve un mate que está frío, le encajo una piña. El mate estaba frío. La deuda del tributo no está bien, ahora, ¿el tamaño de la piña? Yo sé que no soy un jodedor. No fue una piña bien dada.

Que haya salido a la luz las irregularidades de tu casa en este momento, ¿lo percibís como parte de la competencia interna? Porque es claro que los liderazgos empiezan a competir.

Para creerlo tengo que tener una prueba. No voy a vivir paranoico. Me generaría una enorme frustración. Sería una miseria muy grande, no la veo por ahí. La piña fue del canal, sin contexto.

Diego Battiste

El senador mostró su casa, lo que tiene terminado y lo que le queda por hacer.

¿Dónde te ves de acá a cuatro años?

En cuatro años veo al Frente en el gobierno y no me escapo de que voy a tener que jugar un papel para que sea gobierno. Eso es así.

Para que el Frente llegue al gobierno precisamos un montón de cosas: precisamos un nivel de articulación política social mucho más amplio con toda la sociedad, con amplios sectores de la sociedad, con el movimiento sindical, con el movimiento educativo, con la universidad, con los pequeños y medianos productores, precisás encarnar un proyecto de las amplias mayorías. Eso todavía hay que reconstruirlo. Precisás un diseño de estrategia, claridad política... pero entre esas cosas precisás que los principales referentes de la fuerza política brillen.

¿Y estás vos ahí?

Para que el gobierno llegue, Mario (Bergara) tiene que estar destacadísimo. Carolina (Cosse) también, Yamandú (Orsi) también, el Pacha (Sánchez) también. Yo también. Necesitás que las referencias políticas tengan un lugar destacado.

Hay una generación del Frente Amplio que nos llevó al gobierno, que construyó la izquierda pero que está en el tránsito de salida.

Hay quienes te posicionan como un personaje del viejo Frente Amplio, no el actual. ¿Por qué?

Hay cosas que sí, que reivindico del Frente fundacional. Un ejemplo clarísimo: la militancia de comité es sustantiva. Si el Frente Amplio olvida el trabajo territorial, barrial... Y creo que lo olvidó. Llegamos al gobierno y descuidamos el trabajo territorial. No es que creo, estoy seguro, estoy convencido.

¿El Frente Amplio tiene que cambiar la pisada para llegar al gobierno?

Eso se cambió en la juntada de firmas contra la LUC. ¿Qué demostró? Si en seis meses, con una pandemia, con las universidades cerradas, sin Carnaval, sin posibilidad de hacer algo artístico, sin marcha, sin nada, lograste la mayor cantidad de firmas de la historia del Uruguay, 38% de los que votaron a algún partido en las elecciones municipales, eso es descomunal. No lo logró el Frente solo, está claro, fueron también los sindicatos... Lo logró recuperando una capacidad de movilización que teníamos descuidada hacía casi 20 años.

Pero sigue complicada la interna del Frente hoy.

Pero está menos complicada que antes. Sí estuvo muy complicada antes de ganar (las firmas), tuvimos un año de reacomodo, me parece que este proceso generó un oxígeno nuevo. El cambio es tan notorio. Estaba complicada, sin saber para dónde rumbear hace cuatro meses, o tres meses. Hoy el cambio es tan notorio. Vas al comité y no hace falta que te saques el tapabocas para ver que la mujer se está riendo. Está feliz.

¿Das por sentado al próximo gobierno como frentamplista?

Sí creo, pero no creo que esté ganado. Sí hay un cambio de ánimo sustantivo de amplísimos sectores de nuestro pueblo, muy importante. Y nos ayuda a construir desde otro lugar. Ya no es desde la pena o la posibilidad de explicar el lamento boliviano horrible. Estamos en otro lugar.

El Partido Comunista apoyó a Carolina Cosse en Montevideo. Si te presentás, ella va a perder todo ese apoyo.

Es muy prematuro. Hay ansiedades preelectorales. Tengo la siguiente teoría: la izquierda encontró la fórmula en la juntada de firmas, que es lo más importante. ¿Cómo llegamos a 2023 o 2024? Un escenario es si ganamos el referéndum, creo que lo vamos a ganar. Otro escenario es qué hacemos si ganamos el referéndum, qué hacemos con ese espacio de alianza político social que construyó la victoria: ¿lo fortalecemos o lo congelamos? Si lo fortalecemos, ¿sobre qué bases programáticas? ¿Cuál es la fórmula electoral que mejor encarna ese proyecto, según el contenido? Sin todo ese recorrido, es muy antes hoy.

En 2016, si alguien me preguntaba si podía ser precandidato en la interna del Frente Amplio te decía "no, dejá consumirse". A principios de 2018 casi lo descartaba. Pero si algo aprendí es, bueno, no descartes.

Con la foto de hoy, ¿creés que la competencia interna sería Orsi-Andrade?

Ni idea, ¿y quién descarta a Carolina hoy? Nadie.

Pero sin el apoyo del Partido Comunista...

No descarto a Carolina y no descarto a Mario en esa carrera. Es más, creo que Mario tiene un papel para jugar que es enorme. No voy a elegir referentes de sectores. Pero si miro el ala, que tiene que tener mucha potencia para que el Frente gane, toda el ala del FLS, hay un montón de compañeros valiosos ahí. Mario es el compañero con más potencia que yo veo en ese espacio.

¿Te ves como presidente?

Yo ya me vi como presidente. Ya me vi. Y me sentí bien. Me sentí en condiciones de... Claramente. Pero no es un problema de en qué condiciones te sentís. En ese entonces sentí que tenía una función. El Frente Amplio tenía un problema notorio. Había temas que no estaba poniendo en debate y hubo un conjunto de militantes, de movimientos y demás que entendían que para ganar había que poner un debate y se precisaba una candidatura y que la candidatura iba a contribuir al triunfo. Todo eso dio para decir que sí en condiciones inhóspitas. Sin apoyo sectorial, sin un peso, sin visibilidad. Resultado: no fue un mal resultado en ese contexto.

¿Cuál es el contexto en 2023 donde habrá que decidir si hay o no candidatura? No sé.

¿Cómo te cayó la postulación de Fernando Pereira para presidir el Frente Amplio?

Ahora tenemos un problema con eso. Por ahí Fernando era el candidato si elegíamos el candidato después del referéndum. Como que había una etapa ahora hasta el referéndum donde era muy importante. Mi opinión es que era una decisión para tomar después, que lo mejor que podría haber hecho el FA en este caso si había amplios sectores y compañeros y bases que negaban a Fernando, la decisión era postergar la elección para abril o mayo.

Entendés que tiene que estar en el movimiento sindical.

Hasta el referéndum, seguro.

Mi candidato desde el arranque de esta jugada era Marcos (Carámbula). Era el que tenía mejores condiciones, entonces me quedé sin candidato. La dificultad que yo le vi a Fernando es que en este momento, en estos meses de diciembre a marzo... El consenso es importante para el FA, el peor escenario es siete u ocho candidaturas y un candidato que nazca con bajo porcentaje de aprobación. O distraer la atención del referéndum en la atención de la interna fragmentada. Ese me parece el peor escenario. Si encontrás un compañero que te salva de ese escenario y ese compañero es Fernando, bienvenido. A mí instrumentalmente, que no estuve en la chica de las negociaciones de los sectores, porque si puedo zafar zafo, en ese caso, mi mirada hubiese sido reservar el nombre, no lo tires para afuera, y en todo caso postergá la decisión para mitad del año que viene. A veces el escenario posible no es el ideal. Pero es un compañero con muchísimas condiciones para la presidencia del FA.

Tu etapa de dirigente sindical quedó atrás, ¿el Sunca ya es una parte del pasado?

Va a ser mi casa siempre. Sobre todo para el período que viene. Pero no sé después. Entre otras cosas porque tenés que alternar los liderazgos políticos. Eso le costó pila a la izquierda y lo pagó también. Si hay un lugar adonde volvería es a la construcción. Es mi casa. Ellos lo sienten así y yo también. No va a cambiar nunca.