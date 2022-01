OSE tiene “zonas complicadas” por el déficit de lluvias, está “preocupada”, y exhorta a uso esencial en horas pico

La combinación de un período de ausencia de lluvias regulares por un período relativamente prolongado, las olas de calor que se han registrado en los últimos días, y el ingreso de un buen número de turistas a distintos balnearios está generando algunos dolores de cabeza a OSE para asegurar un normal abastecimiento de agua potable en distintos puntos del país, sobre todo en el horario pico que suele darse en verano entre las 14 y las 22 horas.

En diálogo con El Observador el presidente OSE, Raúl Montero, admitió que la empresa tiene hoy “varias zonas complicadas”, lo que llevó a que, en algunas zonas, el servicio fuera deficitario en los últimos días. El jerarca puso como ejemplo el caso de Rivera donde comenzaron los problemas desde finales del año pasado. Por su parte, la zona costera también tiene sus dificultades en la zona oeste de Piriápolis, Maldonado y balnearios de Rocha.

Montero precisó que en general la dificultad no está en la falta de agua sino en las redes de distribución. “Son sistemas muy grandes y su solución no es rápida”, explicó. En el caso de Piriápolis y zonas aledañas, los técnicos de OSE están apelando a la instalación de recalques. Es decir, se interrumpe la tubería y se agregan bombas para darle más presión al agua para que el servicio pueda llegar —durante las horas picos— a zonas con altura como el Cerro del Toro. Algo similar ocurre con la zona de la Costa de Oro, donde la dificultad no ocurre por la falta del recurso hídrico sino por roturas o fallas en la distribución, comentó Montero.

En los balnearios de Rocha, por su lado, hubo interrupciones en las plantas potabilizadoras por problemas eléctricos pero no por escasez de agua.

Por su parte, en Dolores, hubo un problema porque la bomba de succión del río San Salvador quedó por encima del cauce, producto del déficit de lluvias. Allí los funcionarios de OSE debieron realizar una obra para bajar el nivel de la bomba para restablecer el suministro de agua potable a esa ciudad.

Exhorto para horas pico

El presidente de OSE informó que las dificultades en el normal suministro es “bastante general” en todo país. "Tenemos presencia de técnicos en todo el país; en algunos casos es difícil actuar para solucionar inmediatamente. En otros, no se pueden planificar acciones hasta la temporada siguiente. Estas situaciones dejan en evidencia las debilidades que puede tener el sistema”, admitió.

En ese sentido, añadió que es probable que la ola de calor prevista para este jueves y viernes pueda traer aparejado nuevas dificultades en diferentes puntos del país por el incremento natural del consumo de agua.

“Hay preocupación y estamos atentos. En algunos casos, estamos trabajando para mejorar la situación”, dijo Montero. En ese contexto, el jerarca exhortó a los clientes a hacer un “uso razonable” del agua en el horario de 14 a 22 horas para fines esenciales porque la infraestructura actual “tiene ciertas limitaciones”. Añadió que si los consumidores racionalizan la demanda en ese horario, la disponibilidad de agua potable podría llegar a todos los hogares sin restricciones. El consumo de agua potable diario en todo el país es superior a 1 millón de metros cúbicos actualmente.



Apelan a reservas y consumo a un pelo del récord

El bajo caudal que aporta hoy el río Santa Lucía llevó a que OSE se vea obligada a apelar a su reservorio del embalse de Paso Severino, Florida, para alimentar todo el suministro del área metropolitana. “En otros lugares del país también estamos consumiendo las reservas (de agua), pero no estamos en una situación crítica o de urgencia”, precisó Montero.

Carlos Pazos

OSE está apelando al reservorio de agua de Paso Seberino para suplir la bajante del Santa Lucía.

Un dato que llamó la atención de las autoridades es el fuerte consumo de agua que se registró este martes en Montevideo, en plena ola de calor y con una número de personas bastante inferior a lo habitual en la capital porque varios se fueron a pasar sus vacaciones a las distintas playas del país. Montero informó que durante esa jornada, el consumo de agua en la capital llegó a los 692 mil metros cúbicos, apenas 3 mil metros cúbicos por debajo del récord histórico (695 mil m3).

Gremio alerta por casos de covid-19

La Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) emitió un comunicado este miércoles donde advirtió por el incremento “considerable” de casos de covid-19 en la plantilla, algo que puede afectar el normal funcionamiento de la empresa. El sindicato dice que desde el pasado 4 de enero se están implementando las nuevas pautas del Ministerio de Salud Pública (MSP), “sin implementarse protocolos específicos” para los lugares de trabajos, “ni mecanismos de rotación de personal o de teletrabajo” donde es posible aplicar.

“Desde Ffose queremos antes que nada advertir que la falta de medidas concretas lleva a que áreas específicas de la OSE —ante la suma de contagios y cuarentenas— puede llevar a la falta de completa del personal, afectando la gestión, la operación y el servicio”, advierte el gremio. El sindicato reclama a las autoridades por la implementación de rotación de personal en áreas operativas y habilitar el teletrabajo donde la tarea lo permite “garantizando el salario” de los trabajadores como ya se hizo en la ola anterior de la pandemia.