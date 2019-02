Ostolaza, un referente con nuevas funciones en el fútbol

El Vasco Santiago Ostolaza posee una condición que lo hace único en el fútbol uruguayo: a lo largo de su carrera ha sido tan intachable, de tan bajo perfil además, que no le cae mal a nadie en un ambiente que es complicado. Es de esos hombres del que se hable con quien se hable sobre él, siempre van a decir cosas positivas.

Desde que llegó de Dolores hace muchos años a Bella Vista –su casa–, su notable pasaje por Nacional con el que fue campeón de la Copa Libertadores de América en 1988 ante Newell’s Old Boys al que le convirtió un gol, y luego con los dos tantos –incluso el salvador ante PSV Eindhoven de Holanda en la hora del alargue que llevó a la definición por penales y a conquistar la Copa Intercontinental–, y a jugar posteriormente con la selección nacional con la que ganó en 1983 –dirigido por el Maestro Tabárez– la primera vez los Juegos Panamericanos y disputar el Mundial de Italia 1990, ha pasado mucha agua bajo el puente.

Pero el Vasco, este Vasco que el viernes de noche fue elegido como miembro de la flamante Comisión de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), sigue siendo el mismo. Los jugadores nucleados en la Asociación Futbolistas del Uruguay (AFU), lo eligieron para que fuera su representante.

“Ser tenido en cuenta para ese lugar tan importante, me llena de orgullo y con una responsabilidad muy relevante y con compromiso para trabajar por el fútbol”, explicó Ostolaza consultado por Referí sobre su nueva tarea en este deporte.

El Vasco admitió que “los jugadores fueron los que me llamaron, me preguntaron si podían contar conmigo y lógicamente que acepté”.

La Comisión de Ética –que además está integrada por el exárbitro Olivier Viera, Mario Menéndez, Elder Améndola, Jorge Castiglione y Álvaro Ezcurra–, será la que tendrá el cometido de emitir los próximos certificados de idoneidad para quienes se postulen para ser futuros presidentes de la AUF en las elecciones que se llevarán a cabo el 21 de marzo.

Al respecto, Ostolaza opinó que es “una responsabilidad muy grande, aunque aún no tuve la posibilidad de hablar con la gente para saber cuáles serán mis funciones. Esto es un comienzo. Tampoco sabía quiénes eran las otras personas que ahora van a integrar la Comisión de Ética que realmente es gente muy trascenente y eso me hace sentir muy bien”.

De una u otra manera, el Vasco siempre estuvo ligado al fútbol.

“El año pasado, hasta el 28 de diciembre hice la coordinación de las divisiones inferiores de Bella Vista con Gustavo Faral. El sábado estuve en el partido de inferiores de Bella Vista y Racing, siempre sigo cerca del club, aunque ya no estoy en funciones. Ahora me acerca un poco más al fútbol porque lo más importante, es poder ser tenido en cuenta para intentar colaborar en lo que se pueda en un momento tan difícil que atraviesa la AUF”.

Y añadió: “Es muy importante para mí por el lugar que me asignan”.

El viernes –el mismo día del Congreso de la AUF– desde AFU lo llamaron para pedirle permiso para postular su nombre en representación de los futbolistas.

“Primero me llamó Lugano y luego Etulain. Diego me llamó para tirar el nombre y Etulain para contarme que había sido aceptado”, explicó.

El exjugador y técnico sostuvo que lleva “40 años en el fútbol desdesde mis comienzos que debuté en Primera. Pasé por una cantidad de situaciones como futbolista y entrenador, también estuve de coordinador en Bella Vista. Ahora me toca vivir esta etapa en lo que me gusta a mí, el fútbol que es mi pasión”.

Tiene claro a su vez que “es un desafío muy lindo para mi vida. Que te coloquen en una Comisión de Ética ya es muy importante. Quiere decir que algo he sembrado en mi vida”.

La opinión de Etulain

“Para nosotros fue una especie de orgullo que aceptara ser nominado y segundo que el congreso lo haya aprobado. Date cuenta que es la primera propuesta en la historia de los jugadores en la AUF y que haya sido aceptada, no sé si decirte que emociona, pero es algo realmente importante”, contó el presidente de la Mutual, Michael Etulain, a Referí.

Y comentó por qué lo llamó el viernes a la noche: “Lo llamé porque me avisaron desde dentro del Congreso y quería que se enterara antes por los jugadores que por la prensa”.

El Comité de Ética ya marcaba que tenía que ser un exactor del fútbol “y había que buscar qué imagen era la que representaba a los futbolistas, y la comisión directiva de AFU pensó en él. La imagen de rectitud que tiene fue lo principal por lo que lo eligieron, además de sus referencias”, dijo.

40 años Hace que está el Vasco en los distintos estamentos del fútbol.

Del silbato al escritorio: la voz de Olivier Viera

Olivier Viera se retiró del referato en 2007 y con el tiempo se recibió de técnico de fútbol. “Fue una sorpresa para mí que me hayan votado. Marcelo De León me llamó el mismo viernes para proponerme y le dije que sí. Realmente nunca pensé que mi nombre fuese votado, porque hace tanto tiempo que estoy fuera del ambiente, solo por eso”, dijo Viera a Referí. Acerca del certificado de idoneidad que deberán estudiar sobre los postulantes a presidente de la AUF, indicó: “Es una responsabilidad importante porque hay que decidir sobre la idoneidad de una persona. Formar opinión sobre su talante moral, no sobre las condiciones técnicas o políticas que también son necesarias para ejercer ese cargo”.