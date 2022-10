Otra paciente denunció en Fiscalía a ginecólogo suspendido por abuso

El ginecólogo sancionado por el Ministerio de Salud Pública por abusar de una paciente recibió una nueva denuncia penal que viene siendo indagada por la Fiscalía. La paciente se enteró de la sanción por televisión y decidió denunciarlo, dijeron a El Observador fuentes del Ministerio Público.

Cristina Falcomer, fiscal de Ciudad de la Costa de 3° turno, lleva adelante la investigación, que había comenzado su colega Patricia Rodríguez.

Ahora, según supo El Observador, la investigación se centra en la última denuncia, porque no se encontraron elementos suficientes en la primera, presentada en diciembre de 2020, días después de que la paciente tuviera la consulta con el médico en la sociedad médica Universal.

El médico denunciado penalmente fue sancionado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en agosto y no podrá ejercer su título por seis meses.

La medida se dispuso a pedido del Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay, que hizo lugar al planteo, después de que la mujer realizara la denuncia ante el organismo y ante una comisaría de la mujer en Lomas de Solymar.

Antes de pronunciarse, el tribunal citó a dos pacientes que habían hecho denuncias en sus mutualistas, cuyos testimonios constan en el fallo. Ellas señalaron situaciones de acoso verbal por parte del médico. A una de ellas, por ejemplo, le insistía con que estaba "desesperada por el sexo". Otra contó que ella había decidido hablar sobre el caso porque le preocupaba que las adolescentes, que "comienzan su vida en el ginecólogo", tomen "como algo normal que si vas por un dolor en el pecho te tengan que revisar la vulva".

Antes de la suspensión del MSP, el ginecólogo ya había sido desvinculado del Casmu, del hospital Pereira Rossel, de Universal (donde no trabajaba, pero sí atendía pacientes a través de Premed) y de esta última clínica.

"Lo cesamos cuando yo asumí en 2020", dijo el presidente del Casmu, Raúl Rodríguez. "Defiendo a mis pacientes", aseguró en diálogo con El Observador. "Ese tipo de médicos fueron cesados", añadió.

Richard Viera, quien era jefe de Ginecología en el Casmu en aquel momento, contó que, primero, ante denuncias de usuarias se hizo una investigación administrativa. Se entendió que "había problemas" y el Casmu suspendió al médico. Luego, "frente a la reiteración de las denuncias", el ginecólogo fue despedido

Por "denuncias del mismo tenor" a las que trascendieron, el especialista también fue desvinculado del Pereira Rossell en noviembre de 2020, informó a El Observador la directora general del hospital, Victoria Lafluf.

El hecho denunciado en diciembre de 2020, que provocó la sanción del ministerio, tuvo lugar en la clínica de Premed en Ciudad de la Costa, donde se atendían también pacientes de la sociedad Universal.

En el momento que la mujer realizó la denuncia, "inmediatamente" se le comunicó a Premed "que el profesional no podía ver pacientes de Universal", aseguró Alfredo Invernizzi, gerente general de la sociedad médica. En diálogo con El Observador, señaló que no había otras denuncias de pacientes de Universal hacia el médico.

Según consta en el fallo del Tribunal de Alzada —que confirmó la decisión del Tribunal de Ética— el médico sufrió también un "cese contractual" con Premed.

El director ténico de Premed, Ruben Wernik, reconoció tener "una especie de atención especial" con el doctor suspendido. "He sentido presiones de personal administrativo por muchas quejas que no han sido registradas, esas quejas de oficina, de mostrador y a las que he desestimado y hoy a la luz de lo acontecido estimo que quizá fue un error mío no haber tomado participación activa ante esas quejas", sostuvo, según cita el fallo.

Finalmente, Wernik fue quien le comunicó la desvinculación y por eso fue citado a declarar.

Hubo varias denuncias al médico en Premed pero eran por lenguaje inapropiado por lo que le advertieron "que en caso de reiteración se iba a suspender su policlínica", contó Wernik. Meses más tarde hubo otro incidente pero la víctima no quiso hacer la denuncia.

"Conversado con el ginecólogo le suspendimos durante un mes la policlínica. Al retomarla no tuve referencia de problemas hasta que me comunican de Universal una denuncia (la de diciembre de 2020) que entendí grave. Por lo que procedimos a suspenderle todo vínculo con los pacientes hasta nuevo aviso hasta que se dilucide la situación", declaró ante el tribunal..

Trabajó un mes y medio después de la suspensión

La sanción al ginecólogo fue firmada por José Luis Satdjian, en ejercicio del cargo de ministro interino, el 12 de agosto. Sin embargo, Subrayado informó que el médico atendió en el Hospital de Las Piedras, por lo menos, los días 25 y 26 de setiembre.

La medida le fue comunicada al ginecólogo días después. Luego la cartera le avisó a todos los prestadores, entre ellos a ASSE, algo que –en el caso de esa institución pública–se concretó a fines de agosto. Una vez recibida la notificación, ASSE empezó a comunicar a los lugares de trabajo del ginecólogo.

El proceso entero, desde la decisión del MSP, llevó un mes y medio y mientras transcurría ese plazo el especialista se presentó a trabajar en el hospital de Las Piedras, donde todavía no había llegado la alerta.

Fuentes del organismo explicaron que no es sencilla la comunicación por la cantidad de unidades que hay y por los mecanismos de notificación.

Por otro lado, el expresidente del Colegio Médico del Uruguay (CMU), Blauco Rodríguez, consideró que el CMU "debería notificar una vez que genera un fallo a todos los prestadores donde trabajan los funcionarios". "Eso quedó estipulado en actas; que aparte de avisar el ministerio, que el Colegio también avisara”, dijo a El Observador. "Antes no se hacía y parece que ahora tampoco", concluyó.

La actual presidente del CMU, Lucía Delgado, confirmó a El Observador, que actualmente es el ministerio quien avisa de la sanción.

Marcelo Sosa, vicepresidente de ASSE, dijo en 12 PM (Azul FM) que se dispuso un sumario administrativo y la retención de haberes para el médico mientras determina si concurrió a trabajar a sabiendas de que estaba sancionado.

"Si es así incurrió en una conducta gravísima", aseguró Sosa este miércoles. "Eventualmente puede llegar a la máxima sanción", señaló el vicepresidente, es decir, "la destitución".

Según fuentes del organismo, el Directorio, que se reúne la semana próxima, evaluará presentar una denuncia penal.

Sosa recordó que el hecho denunciado en diciembre de 2020 no sucedió dentro de ASSE. En casos semejantes, dentro del organismo, si se comprueba, la pena establecida "es la destitución y la denuncia penal".

Consultado sobre si ASSE conocía otras denuncias al ginecólogo, Sosa afirmó que "el directorio no conoció denuncia al respecto".

"Nosotros no tenemos esos antecedentes. En el directorio desde que estamos nosotros, en el año 2020, no había ingresado ninguna denuncia de este profesional", explicó.