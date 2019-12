Otra vez el nuevo sistema del BROU presentó fallas operativas

Algunos usuarios del Banco República (BROU) no pudieron cobrar sueldos, jubilaciones ni usar cajeros automáticos durante la mañana y tarde de este martes. Según indicaron fuentes internas del Banco, los inconvenientes se debieron a una falla en el nuevo sistema operativo.

Este martes la palabra BROU fue tendencia en la red social Twitter. Los clientes del principal banco del país eligieron esa red social para publicar sus quejas y solicitar respuestas frente a la imposibilidad de realizar gestiones ante la institución bancaria.

¿Qué pasa con los cajeros de Red Brou?. No funciona ninguno, no se puede sacar plata, no se puede pagar con la tarjeta. ¿Hay algún motivo del sepulcral silencio?. ¿No hay plata?. pic.twitter.com/746QPfAq07