Ovnis: las revelaciones sobre objetos voladores no identificados de la esperada investigación de los servicios de inteligencia de EE.UU.

Ha sido uno de los informes más esperados en los últimos años de las agencias de inteligencia de EE.UU.

Departamento de Defensa EE.UU. Esta es una de las imágenes captadas por los pilotos estadounidenses.

Tras una solicitud del Congreso en 2020, el gobierno se comprometió a publicar un reporte sobre la información que tenía sobre avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis), tras varios casos sin explicación que han generado titulares en las últimas dos décadas.

A pocos días de su publicación, medios estadounidenses comenzaron a filtrar los detalles del documento.

Los que esperaban una respuesta concreta y segura sobre la presencia (o no) de vida proveniente de otros planetas probablemente quedarán frustrados: el documento dice que los analistas de inteligencia no encontraron evidencia de actividad extraterrestre… pero tampoco la descartan.

Según indican medios locales, una de las principales conclusiones del documento es que ninguna tecnología estadounidense estuvo involucrada en los más 120 incidentes de avistamientos de objetos extraños reportados en las últimas décadas.

Y es que una de las dudas era si los avistamientos eran resultado de programas secretos llevados a cabo por el gobierno de EE.UU.

Pero más allá de descartar eso, el informe no hace evaluaciones definitivas sobre cuáles podrían ser los orígenes de tales objetos.

¿A qué se debe el informe?

El informe es producto de un grupo de trabajo militar establecido el año pasado para investigar décadas de avistamientos inexplicables en el espacio aéreo de Estados Unidos.

El Departamento de Defensa dijo que quería "mejorar su comprensión" de los fenómenos aéreos no identificados y determinar si representaban una amenaza para la seguridad nacional.

El reporte fue ordenado como parte de un paquete de ayuda por la pandemia firmado por el entonces presidente Donald Trump.

Su publicación ha capturado la imaginación del público en EE.UU., donde los avistamientos de ovnis han sido durante mucho tiempo fuentes de intrigas y teorías de conspiración.

La especulación sobre el contenido del informe ha crecido entre los entusiastas de los ovnis antes de que sea entregado a los congresistas el venidero 25 de junio.

¿Qué sabemos del informe?

Los detalles del estudio fueron informados por primera vez el jueves por el periódico The New York Times (NYT), seguido por CNN y The Washington Post.

Esos medios de comunicación dijeron que hablaron con varios funcionarios del gobierno sobre los hallazgos del informe.

Las fuentes aseguraron que de los más de 120 incidentes documentados en las últimas dos décadas, la mayoría fueron reportados por personal de la Marina de Estados Unidos, mientras que algunos involucraron a militares extranjeros.

Getty Images El reporte fue realizado por varias agencias de inteligencia.

CNN dijo que habló con tres fuentes que dijeron que el informe no descarta la actividad extraterrestre como una posible explicación en algunos de estos casos.

Sin embargo, no hay tampoco evidencia de que los fenómenos aéreos presenciados por los pilotos de la Marina en los últimos años fueran naves espaciales extraterrestres, informó el NYT.

Citando a funcionarios de inteligencia, el periódico dijo que la tecnología experimental de una potencia rival, como China o Rusia, podría explicar al menos algunos de los fenómenos aéreos.

El periódico y CNN dijeron que los funcionarios de inteligencia estaban preocupados por las implicaciones de seguridad nacional de esta conclusión.

Varios reportes de inteligencia han señalado que tanto Moscú como Pekín han apostado en los últimos años por el desarrollo de armas hipersónicas, algunas de las cuales serían incluso capaces de esquivar los sistemas de protección antimisiles de EE.UU.

¿Qué avistamientos se han reportado?

Algunos avistamientos se discutieron el mes pasado en un reporte de CBS News, que renovó el interés en los ovnis.

El programa 60 Minutes de la red entrevistó a pilotos de la Marina de EE.UU. que dijeron que habían visto aeronaves extrañas que volaban más rápido y hacían maniobras que los aviones actuales, incluso los más sofisticados, no pueden hacer.

Un piloto retirado, Ryan Graves, contó que su escuadrón de aviones de combate comenzó a ver ovnis flotando sobre el espacio aéreo restringido frente a la costa de Virginia en 2014.

Dijo que los objetos no tenían columnas de escape visibles y viajaban a velocidades que parecían desafiar los límites de la tecnología conocida.

Graves dijo que los pilotos que entrenan en la costa atlántica tuvieron avistamientos similares "todos los días durante al menos un par de años".

El mes pasado, Luis Elizondo, un exagente de contrainteligencia de Estados Unidos, dijo a ABC News que algunos de los objetos que han sido avistados "pueden superar a cualquier cosa que tengamos en nuestro inventario".

"La pregunta es, ¿qué es? La conclusión es que simplemente no lo sabemos", dijo.

En abril del año pasado, el Departamento de Defensa publicó tres videos desclasificados de lo que dijo mostraba "fenómenos aéreos inexplicables".

El departamento dijo que quería "aclarar cualquier concepto erróneo del público sobre si las imágenes", que ya se habían filtrado en 2007 y 2017, "eran reales".

