Pablo Repetto: "Generamos más que el rival, como contra River, pero nos está costando convertir"

Pablo Repetto, el director técnico de Nacional, analizó el empate 1-1 ante Fénix de este sábado en Maldonado y sostuvo que rescataron un punto y que les está “costando convertir”.

"Éramos los que teníamos las mejores situaciones, los que dominábamos el partido y en una jugada aislada, en la única chance que ellos tuvieron, nos convirtieron, y ahí se nos hizo cuesta arriba", comenzó diciendo el orientador tricolor entrevistado por la transmisión televisiva luego del compromiso.

Repetto sostuvo que "al final pudimos rescatar un punto en un partido que obviamente queríamos los tres. Hasta el gol de ellos, el partido era favorable para nosotros porque habíamos generado las (chances) más claras. No se dio y está pasando eso. También contra River habíamos generado más que el rival, pero nos está costando convertir y en el fútbol es convertir, no se nos está dando y lamentablemente hoy dejamos dos puntos importantes".

Subrayó además que "no se está dando por diferentes motivos. Los rivales también juegan. A veces se dan estas rachas en la que plasmamos el dominio y no podés ganar. Estaríamos preocupados si no generamos o el rival te genera más".

Repetto agregó: "Estamos en la recta final, son todos rivales duros, todos se juegan cosas importantes y no es fácil para nadie".

Respecto al futuro, dijo que "hay pequeñas cosas que sin dudas tenemos que mejorar y vamos a hacer un análisis en la semana. Estamos a punto de cerrar la Tabla Anual".