Paganini calificó de "despilfarro" lo destinado por Antel a publicidad

El ministro de Industria, Omar Paganini, se refirió a los recursos de la empresa Antel destinados a publicidad durante los gobiernos del Frente Amplio como "despilfarro", y respondió a las cifras que ha dado la expresidenta del ente y candidata a intendenta del FA, Carolina Cosse, sobre el mercado de móviles.

A través de un hilo que publicó en su cuenta de Twitter, Paganini afirmó que "es absolutamente equivocado decir que la competencia esté erogando cifras gigantescas (del orden del 15% de sus ingresos). Cualquiera que compare la presencia de las tres compañías en los diferentes medios y espacios lo puede comprobar. En otras palabras, un gasto muy importante, para una variación mínima de negocio. Si la lógica hubiera sido comercial, se trataría de un fracaso. ¿O es que las decisiones tuvieron otra motivación?".

"Eso es lo que parece cuando uno ve que los cambios en el gasto se correlacionan perfectamente con cambios de presidente de Antel o con años electorales, casi sin impacto real en el negocio en competencia. Se trata indiscutiblemente de decisiones políticas, no de negocios", agregó para luego decir que no avala ese "despilfarro, desprendido de toda lógica empresarial", y expresar apoyo a la gestión del actual presidente Gabriel Gurméndez, "por avanzar en transparencia y claridad de gestión". La polémica entre las actuales autoridades de Antel y Cosse quedó instalada luego de que el directorio resolviera liberar información que había sido declarada reservada por la entonces presidenta del organismo en 2012 por diez años. A raíz de un pedido de acceso a la información pública realizado por El Observador, Antel informó que en los últimos 15 años se destinaron US$ 194 millones a publicidad y propaganda, y en el período de Cosse se gastaron US$ 90 millones, casi el doble que en el período anterior (US$ 48 millones) cuando María Simon fue presidente, y bastante menos que en la siguiente gestión (US$ 56), a cargo de Andrés Tolosa. Además el año electoral 2014 fue el de mayor inversión del directorio de Cosse con US$ 23 millones destinados al rubro publicidad. Camilo dos Santos

En respuesta a la divulgación de los datos, Cosse dijo que estaba "orgullosa" de ese gasto porque había redundado en que la empresa obtuviera "US$ 4.600 en cinco años y que aportara a Rentas Generales entre US$ 1.000 millones y US$ 2.500 millones". "O sea que al Estado volvió, así nomás, US$ 3.400 millones. Equivale a 2.266 escuelas de tiempo completo o a 85 hospitales. Así que fue una excelente inversión", agregó. Además se refirió a que está vinculado al aumento de la participación de mercado móvil de Antel que tiene 53% del mercado. Paganini no parece estar de acuerdo con Cosse. El ministro escribió que si se analiza la facturación en el mercado móvil, "los ingresos de Antel se han mantenido prácticamente constantes, fluctuando cerca de los US$ 500 millones en todo el período. Es el mercado realmente en competencia hasta ahora". Una explicación similar dio Gurméndez, al responderle a Cosse.

Agregó que en 2014 la telefonía móvil movió US$ 499 millones para Antel. "Tomando en cuenta que es el negocio en competencia, corresponde medir el gasto en función de este negocio: se invirtió entonces un 4,6%, contra US$ 11 millones en 2018 (2,1% de los US$ 502 millones correspondientes)", escribió.

¿Por qué entonces se habla de que aumentó la participación de mercado a 53%?", preguntó el ministro de Industria. Y afirmó que se toma para eso como base la cantidad de servicios, que en los últimos años registra un aumento debido a las conexiones "machine to machine" (POS, alarmas, medidores inteligentes). Esos dispositivos de la incipiente "internet de las cosas" son más de 300.000.

"Es valioso, pero no son resultado de las campañas de marketing, ni son significativos por ahora en los ingresos", subrayó.

Por otro lado, sostuvo que "cuando se mira la evolución de los servicios prepago, estos caen estrepitosamente, unos 400.000", según información que dio el diputado nacionalista Martín Lema.

Twitter del Ministerio de Industria

"Se le respondió que aumentaban los pospago, pero si restamos los "machine to machine", aumentan muy poco, unos 80.000. No se crece ni se produce una transformación de prepagos a pospagos: o bien se han perdido prepagos, o no eran clientes genuinos (chips "regalados")".

Por último, se refirió a la reserva por 10 años de la información dispuesta por Cosse y dijo que "es absurda porque ya está ejecutada la campaña". "Lo que es razonable es no divulgar los planes futuros, tal vez mantenerlos en reserva un año, pero nunca 10. Las empresas privadas que cotizan en bolsa, por ejemplo, lo difunden ex post".

"A la luz de estos resultados, era esperable una política racional de marketing en este período, de gastos medidos", advirtió Paganini.