Páginas para la arena

La vida descalzo, de Alan Pauls



Es, en la superficie, un ensayo sobre la playa, ese lugar que se da por sentado y que, sin embargo, es enormemente rico en símbolos. En poco menos de 120 páginas, Alan Pauls la toma como símbolo, como paraíso vacacional deseado, la rompe en mil pedazos y luego la vuelve a ensamblar. Así, la analiza desde su erotismo, su marketing kitsch, su virginidad y su independencia del resto de los ecosistemas. Pero La vida descalzo (Literatura Random House, $410) es, a la vez, un repaso por los días abrasadores y eternos que construyeron las vacaciones de su infancia, por los inviernos en Villa Gessel donde no había nada más que cigarros, desolación y romanticismo al pie del mar, por las capas de células carbonizadas de las que se desprendió cada vez que tocó mudar de piel y por aquel verano en que aprendió a compartir su amor por la playa con los libros. Esta reedición (se publicó originalmente en 2006) es un híbrido bello e imprescindible que se hace ideal para leer mientras el sol calienta la arena.

El dolor de los demás, de Miguel Ángel Hernández



Fue en Navidad. Hace veinte años, en aquella festiva e invernal noche murciana, el mejor amigo del español Miguel Ángel Hernández mató a su hermana y luego se suicidó. Y a pesar del dolor la vida siguió, pero a medias. Por eso existe este libro, una biografía/ensayo/novela que estuvo rondando en la cabeza del escritor por años y que recién en 2018 logró publicar. En El dolor de los demás (Anagrama, $1050), Hernández repasa la historia inconclusa de su amigo y de aquel hecho que le marcó la vida para siempre. Con una estructura que va y viene entre la noche del 25 de diciembre y la investigación del presente, Hernández somete al lector a un ejercicio de autoficción y metaliteratura que se hace adictivo e hipnótico. Y en ocasiones doloroso, porque la pena y el desconcierto, en varios pasajes, queda tan impreso en las páginas como la tinta. Fue elegido como uno de los libros del año por El País de Madrid y uno de los 10 mejores libros de no ficción del 2018 por The New York Times.

Fuego y sangre, de George R.R. Martin



La espera hasta la publicación de Los vientos del invierno, el sexto libro de la saga Canción de hielo y fuego, célebre por inspirar la serie Game of Thrones, es agónica. El autor George R.R. Martin se ha hecho desear, agobiado por la presión de tener que retomar una historia que ha crecido en popularidad y fama desde la publicación del quinto volúmen en 2011. Mientras tanto, ha calmado las ansiedades con Fuego y sangre (Plaza y Janés, $990), la primera parte del relato de la familia Targaryen, los jinetes de dragones que son uno de los clanes principales del mundo donde transcurre esta saga. Salvo que uno sea fanático ferviente de Canción de hielo y fuego, este libro será incomprensible, ya que se presenta como un libro de historia, con escaso diálogo y un relato cronológico de intrigas reales, guerras, traiciones y politiquería. Para el seguidor será un libro clave, sobre todo gracias a las bellas ilustraciones de Doug Wheatley. Y su voluminosidad lo hace ideal para un verano con tiempo para leer.

La muerte del comendador, de Haruki Murakami



Todo empieza con una separación. Un pintor, que se gana la vida con sus retratos, recibe de su esposa el pedido de divorcio y comienza una peregrinación por el norte de Japón, terminando en la casa del padre de su mejor amigo, en la que se refugia por un tiempo, y trata de volver a pintar. Lo que sigue es la construcción de un drama con toques sobrenaturales. Un misterioso millonario que le pide que lo retrate, una campanilla que suena sola durante las noches, las interrogantes del pasado en Viena durante la Segunda Guerra Mundial del antiguo dueño de casa, y una misteriosa pintura que combina la historia antigua japonesa con una ópera de Mozart son los ingredientes que conforman las interrogantes que, en buena parte, quedan sin respuesta hasta la segunda parte de la historia, que se publicará en 2019. Pero en esta primera entrega (Tusquets, $620) hay toques de genialidad del autor japonés –si bien no es su mejor obra–, y el habitual poder magnético de su escritura.

Playa sola, de Ariel González Testen



Los cultores y estudiosos del surf nacional saben que Ariel González es uno de sus grandes pioneros, una leyenda que sigue compartiendo sus historias con las olas, una voz autorizada en el universo de los mares. Playa sola (Estuario, $ 420) vuelve a aparecer en las estanterías de las librerías (su primera edición es de 2004 y esta es una versión extendida) por estos días en que los seres urbanos se reencuentran con la playa y el agua.

González, entonces, empieza su texto hablando de las playas y lo hace así: “Puedo decir que conozco todas las playas, de arena, guijarros, rocas o lava. Traslúcidas, marrones, grises o perladas, las sucias, malolientes, soledas, tormentosas, áridas y lluviosas, las duras, blandas, con sus huellas de viento y animales”.

A lo largo de sus más de 220 páginas, González –también el padre del esctritor Daniel Mella– recupera cartas de los ‘60, postales de olas gigantescas en océanos remotos y, además, un diario de viaje por Perú que hizo con Seba, su hijo que falleció en 2011.

Tú eres para mí, de José Niemetz



Cada capítulo de esta novela empieza con una cifra. La primera es 112. Son los kilos que pesa su protagonista, Estela, una mujer dedicada a mantener un vivero, herencia de familia. Allí, entre las plantas, escucha los boleros de Estela Raval (de hecho, una canción de la cantante argentina da título al libro), y planifica sus asesinatos.

Porque esta mujer, marcada por el abuso, el abandono, y por su apetito sexual, es una experta en venenos y pociones que utiliza para matar.

Alternando entre su pasado y el presente, entre la ternura y la morbosidad, la vida de Estela se desarrolla en estas páginas, en paralelo a la investigación policial que amenaza con descubrir su oscura carrera paralela.

La novela debut de José Niemetz (Alfaguara, $490), un librero mendocino, fue la ganadora del premio Clarín de Novela 2018 en su edición 21. El jurado comparó su trabajo con el de Stephen King, y destacó el trabajo de creación de la protagonista.