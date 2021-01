Para obispos uruguayos el aborto es "el mayor genocidio de todos los tiempos"

Ante la aprobación del aborto legal por parte del Congreso de la República Argentina, los obispos uruguayos denunciaron "el mayor genocidio de todos los tiempos, que se va propagando en el mundo con el infanticidio en el seno materno, aprobado y promovido desde el Estado" y llamaron a seguir trabajando "en favor de los más débiles": los no nacidos y las mujeres con dificultades físicas, psicológicas, económicas y espirituales, para dar a luz a sus hijos, así como a las madres con síntoma post-aborto y a todos los que tienen secuelas físicas, psíquicas y espirituales por su participación en abortos.

Por medio de una declaración de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) firmada por el presidente de la Comisión de Familia y vida de la CEU, y obispo de Canelones, Alberto Sanguinetti, y por los secretarios ejecutivos, Carlos Queraltó y María Teresa Zerbino, expresaron su preocupación por algunos puntos de la norma aprobada se " legaliza el derecho a matar a un ser humano indefenso".

"C omo en la mayoría de los casos similares de otros países, se comienza con algunas causales. Se pone en primer lugar la violación, en segundo término se menciona el riesgo de la vida de la madre. Luego se abre la puerta a todo lo que se quiera: si estuviera en riesgo “la salud integral de la mujer o persona gestante”. Más adelante se define “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”. O sea para abortar se puede apelar a cualquier situación, que la gestante califique como que atente a su bienestar físico, mental o social: cualquier cosa, no hay límite".

Obispo de Canelones, Alberto Sanguinetti

También advirtieron que se limita la patria potestad, puesto que si quien abortara es una adolescente, de entre 13 y 16 años tiene que estar presente uno de los progenitores pero luego de los 16, decide el profesional "sin ni siquiera comunicar a los progenitores".

Por último, afirmaron que "se impone a todos los estudiantes, en todas las edades, la enseñanza del aborto como un derecho", ya que debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes.

"Estas leyes de legalización del aborto y de imposición de su ejecución por los sistemas de salud y la imposición de su enseñanza como legítima ponen de manifiesto la corrupción de la razón y de los sistemas de pensamiento y de poder que no admiten otra verdad que el interés, sea colectivo, sea grupal, sea individual", agregaron.

Por otra parte, aseguraron que el hecho de que se haya aprobado la ley no queda el asunto laudado. "Es sólo una ley injusta votada. No se vuelve buena y recta esa ley porque el pueblo piense de una manera o no haya luchado por cambiarla. Sólo muestra que los pueblos están compuestos por pecadores, son influidos por quienes tienen el poder de distintos medios. Si así fuera, por ejemplo, la esclavitud estuvo laudada por mucho tiempo".