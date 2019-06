Paro general del PIT-CNT: mirá qué servicios se verán afectados el martes 25

El PIT-CNT realizará este martes un paro general de 24 horas. Sindicatos del sector público y privado paralizarán su actividad en respaldo a los trabajadores del gas enfrentados con Petrobras.

La Mesa Representativa de la central sindical aprobó a principios de mes la realización de la medida que tiene carácter nacional. Esta vez, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) efectuará el paro. Generalmente, este sindicato adhiere a las medidas del PIT-CNT pero no para.

Las últimas salidas están previstas para este lunes a las 20.29 horas. La medida incluye a los ómnibus de servicio urbano, suburbano e interdepartamental. Los taxis comenzarán el paro en la medianoche de este lunes.

A su vez, en todos los liceos públicos del país las clases se verán afectadas. Primero, porque la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) se suma al paro. Segundo, porque la paralización del servicio de transporte impide el normal traslado de los alumnos a las instituciones de enseñanza.

Tampoco habrá clases en las escuelas públicas según lo resolvió la Federación Uruguay de Magisterio (FUM). Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) también acompaña el paro y convocó a sus afiliados en todo el país a detener sus actividades.

Sin embargo, esto no significa que en los colegios privados no dicten clases este martes; cada centro de estudio decide si ese día abre sus puertas o no. “Eso depende de los propietarios, nosotros convocamos a un paro de los asalariados; la decisión última la tiene la directiva de cada institución”, dijo a El Observador el dirigente Sergio Sommaruga.

En el caso de la salud, la medida es acompañada por los gremios de la actividad pública y privada.

La actividad bancaria también se verá resentida. AEBU acompaña la medida en toda la banca a nivel nacional, según informó el secretario general del sindicato, Fernando Gambera.

Tampoco habrá actividad en las empresas públicas.

La Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) efectuó un paro parcial este viernes en reclamo de un feriado pago no laborable para el sector y también acompañará la medida general el martes.