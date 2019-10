Parque eólico de UTE volverá a cotizar en la bolsa tras solucionar error

Luego de suspender por tres días la cotización del parque eólico Valentines de UTE, la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) informó este lunes al Banco Central (BCU) que desde este martes 8 la operativa bursátil de esa sociedad anónima volverá a la normalidad.

Para despejar dudas y suspicacias -que se habían generado tras la suspensión- el presidente de la entidad Ángel Urraburu detalló en diálogo con El Observador cómo se dio todo el proceso.

La BVM había suspendido la cotización el pasado jueves 3 luego que en una asamblea de accionistas una simulación de los estados contables de Valentines contenía un error en los importes referidos al 10% del patrimonio de la sociedad (unos US$ 5 millones) que se va rescatar en diciembre. Esta fue la solución que ofreció UTE -accionista mayoritario- como una forma de compensar el menor retorno del emprendimiento respecto a las proyecciones iniciales, básicamente como consecuencia de un viento que fue inferior al previsto.

En ese sentido, Urraburu explicó que en esa asamblea de accionistas -celebrada el pasado lunes 30 de setiembre- se estableció el precio al cual se iba a recomprar el 10% de las acciones en diciembre. Sin embargo, el jueves 3 de octubre las autoridades de Aeraflin se comunicaron con la BVM para advertirles que el cálculo para llegar al precio de compra de las acciones estaba “mal hecho”, relató Urraburu.

De inmediato, la bolsa le solicitó el número correcto para hacerlo circular rápidamente entre los accionistas minoristas del parque de UTE, pero la información todavía no estaba disponible.

“Resolvimos suspender la cotización porque consideramos que había una asimetría de información importante. Algunos conocían el precio de la asamblea (que no era el correcto y no sabíamos si podíamos llegar a tiempo para informar a todo el mercado que el precio estaba equivocado. El mercado no sabía su cotización, algo que es bastante importante. Entonces, resolvimos suspender la cotización hasta que la empresa nos mandara el cálculo bien hecho y firme”, dijo Urraburu.

Así fue que este lunes 7, Aeraflin envió a la BVM el número exacto del precio, y la bolsa procedió a informarle de inmediato a todos los corredores para que luego se lo envíen a sus clientes. Por ello se decidió que ya desde este martes la cotización de Valentines vuelva a cotizar normalmente como de costumbre para que pueda transarse en el mercado secundario.

El precio en dólares que pagará Valentines por el rescate de sus acciones en dólares en diciembre será prácticamente del 100% del valor nominal. En la asamblea se había informado por error que se iba a pagar un 24% por encima del valor nominal. Sin embargo, ese cálculo estaba hecho en pesos y en la divisa estadounidense como debió efectuarse. Cuando se tomó el dólar para distribuir el 10% del patrimonio, ahí surgió que la diferencia era de 1,01% (o sea prácticamente al 100% del valor nominal).

Proteger al ahorrista

Urraburu precisó que suspender la cotización de una empresa en la bolsa (algo bastante poco común) “no significa nada en contra” de sus intereses, tampoco implica que la entidad esté “funcionando de forma irregular, o que hubo una conducta irregular de algún director o técnico.

El presidente de la bolsa dijo que, al contrario, existe un “alto reconocimiento” a la actitud de la empresa de UTE porque cada vez que se le pidió información hubo disposición a transmitir “incluso más de la cuenta” a los accionistas minoritarios.

De hecho, Urraburu dijo que no recordaba en el mercado de valores uruguayo un antecedente donde una sociedad anónima hubiera recomprado acciones.

“Todos estamos aprendiendo y es compresible que pasen este tipo de errores, pero el mercado no puede operar sin saber cuál es el dato fehaciente”, explicó.

Urraburu insistió en que la entidad que preside es la responsable de velar para que el mercado no opere con “asimetría de información” y que pasen “cosas negativas” que puedan “perjudicar seriamente” los intereses de los ahorristas.