Pasajes aéreos a EEUU se disparan y su precio se triplica: cuánto cuestan y qué hay detrás

En los últimos días se registró un importante aumento en los costos de los pasajes aéreos desde Uruguay hacia EEUU. Este incremento responde al incremento de la demanda para este tipo de viajes y a la poca oferta del mercado aéreo uruguayo. A esto se suma, que los países de la región (Chile y Brasil) tiene restricciones para su conectividad con la principal economía del mundo.

Actualmente, un pasaje de ida a Miami desde Montevideo, a través de Copa Airlines en clase económica, saliendo el 27 de junio y haciendo escala en Panamá, vale US$ 1.427, por ejemplo. Ese valor que casi triplica los que se manejaban hace algunas semanas, que oscilaba entre US$ 500 y US$ 600.

Desde este jueves 10 de junio de hoy y hasta el 9 de julio, los pasajes en esta aerolínea se encuentran entre US$ 898 y el valor máximo de US$ 1.427. También hay pasajes por US$ 1.051 y US$ 1.212.

Según Juan Barrio, director de la agencia de viajes BN Tours, este es un “período normal” debido a un aumento de la demanda. En ese sentido ejemplificó: “Ese aumento no es posible cubrirlo solamente, por ejemplo, con el vuelo diario que hace Copa Airlines. La empresa ya venía cargada y con este incremento de la demanda, particularmente a Estados Unidos, se desbordaron los vuelos y por eso los costos han aumentado tanto”.

Barrio considera que el panorama para el retorno progresivo de la conectividad aérea de Uruguay a día de hoy es “más alentador” pero se sigue mirando con mucha preocupación la situación de la región. “Hay que ver qué pasa especialmente con Brasil y con Argentina, incluso Chile, porque nuestra conectividad depende mucho de nuestros países vecinos. A Uruguay, que es un mercado pequeño, le influye lo que ocurre allí”, explicó.

La otra aerolínea que se encarga de los traslados hacia EEUU es Eastern Airlines, que retomará sus vuelos directos Miami-Montevideo y Montevideo-Miami a partir del próximo jueves 24 de junio.

La empresa comenzará con dos vuelos semanales y está en condiciones de aumentar las frecuencias con la intención de poder llegar a cuatro a mediano plazo. Los vuelos tendrán una duración de 8 horas 30 minutos y se llevarán a cabo en aeronaves Boeing 767/300.

Ausencia de un operador clave

La aerolínea American Airlines decidió suspender la operación entre Miami y Montevideo el pasado 31 de marzo y tiene previsto recién retomar su operativa con Uruguay recién el 17 de diciembre.

La aerolínea estadounidense había retomado la conexión entre Montevideo y Miami el 5 de noviembre del año pasado tras haber dejado de hacer la ruta el 17 de marzo de 2020, unos días después de que se confirmaron los primeros casos de coronavirus en Uruguay.

En 2019 -antes del efecto de la pandemia en 2020-, casi 130 mil uruguayos viajaron a Centro y Norteamérica, según datos del Ministerio de Turismo. Es el tercer destino en importancia (5,8% del total de los viajes) para los uruguayos por detrás de Argentina (70%) y Brasil (16%). Los viajes a esa región superan incluso a los europeos (3,7% del total -82 mil viajeros-).