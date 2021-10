"Pasaste una raya que no podías pasar": el cruce entre el intendente de Rocha y un diputado del FA tras denuncia por una contratación

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, cruzó este viernes al mediodía al diputado frenteamplista Gabriel Tinaglini acusándolo de pasarse de la "raya", luego de que el opositor departamental denunciara a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) la contratación, por parte de la Intendencia de Rocha, de una fundación que tiene como subdirectora a la hermana del secretario general de la comuna.

"Pasaste una raya que no podías pasar", le dijo el intendente al diputado mientras le apuntaba con el dedo. "Ya está", le contestó el legislador del Frente Amplio buscando minimizar la discusión. El acercamiento entre ambos se produjo durante la inauguración de una electrificación rural en Laguna de Rocha.

Esto sucedió hoy al medio día en la inauguración de la red eléctrica de la laguna de rocha ,intendente Alejo Umpierrez increpando a nuestro diputado Gabriel Tinalglini,por la denuncia presentada en fiscalía ,sobre , fundación a Ganar…ustedes vean … pic.twitter.com/bpJpBJiOUK — Estrella Franco (@Estrell86851544) October 8, 2021

Ante esta situación, Umpiérrez volvió a hacer referencia al episodio en Twitter: "En política no todo vale. ¿Denuncia para hacer política menuda 10 meses después del “ilícito” a costa del honor ajeno? No lo tolero porque jamás lo hice antes con actos dudosos, porque mis adversarios tienen familia e hijos. Esa es la raya que no se cruza. Con conciencia limpia increpo al que sea".

La afirmación del jefe comunal surge meses después de que la intendencia rochense adjudicara el pasado 8 de enero una licitación por $ 2,5 millones a la Fundación a Ganar, cuya subdirectora es la licenciada Verónica Martínez, hermana del secretario general de la comuna, Valentín Martínez, según denunció el diputado. Ambos son, además, hermanos de Nicolás Martínez, secretario del presidente Luis Lacalle Pou.

EN POLÍTICA NO TODO VALE. Denuncia xa hacer política menuda 10 meses después del “ilícito”a costa del honor ajeno?No lo tolero xq jamás lo hice antes con actos dudosos xq mis adversarios tienen familia e hijos. Esa es la raya q no se cruza.Con conciencia limpia increpo al q sea. — Alejo Umpiérrez (@alejoumpierrez) October 9, 2021

Por su parte, Tinaglini también se refirió a lo sucedido y contestó: "Por más que nos intenten amedrentar, seguiremos por el camino de la verdad y de cuidar los recursos de todos los rochenses".

Por más que nos intenten amedrentar seguiremos por el camino de la verdad y de cuidar los recursos de tod@s l@s rochenses. — Gabriel Tinaglini (@GTinaglini) October 9, 2021

El senador Charles Carrera, también frenteamplista, expresó su solidaridad con el parlamentario y lo respaldó señalando que la fundación había sido "contratada a dedo" por la administración de Umpiérrez. "Nuestra solidaridad con el compañero Gabriel Tinaglini, quien fue amedrentado por el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, luego de denunciar penalmente el asunto de la Fundación a Ganar, contratada a dedo por la Intendencia de Rocha", manifestó.