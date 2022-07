Passarella aclaró su estado de salud y negó tener parkinson y alzheimer

Daniel Passarella, el exfutbolista que fue capitán de la selección argentina campeona del mundo en 1978 y luego también integrante del plantel que ganó el Mundial de México 1986, negó tener mal de parkinson y alzheimer como se informó la semana pasada y dijo que solo tuvo “depresión” durante un período.

El también exentrenador de la selección uruguaya aclaró su estado de salud luego de la información que dio el diario deportivo Olé.

"Tengo 69 años, vi de todo y ya no me sorprende nada. Conozco al mundo de los medios y sé que hay gente que quiere impactar con noticias de todo tipo, especulando especialmente con figuras famosas", expresó a La Gazzetta dello Sport, diario deportivo de Italia, donde supo jugar en su época de futbolista.

Sobre su estado de salud, señaló: "Puedo asegurarles a todos, también a tantos amigos italianos, que estoy bien y por suerte no tengo ninguno de esos males que se dijeron, que ni siquiera conozco sus nombres".

Daniel Passarella

De todas formas, Passarella reconoció que tuvo días malos. “Solo tuve un poco de depresión, sí. Porque todos hemos pasado por un mal momento, pero nada más. Estuve deprimido, fue un tiempo triste, como tantos millones de personas”, expresó.

La familia de quien también fuera presidente de River Palte argentino emitió un comunicado en el que se mencionaba el efecto negativo que generó la pandemia de covid-19 en el exentrenador.

En esa nota también desmintieron las versiones de que padeciera una supuesta enfermedad neurodegenerativa.

Passarella y Regueiro en la selección uruguaya

"El otro día estaba en una confitería de Buenos Aires y una señora me vio y me dijo: '¿Usted es Passarella?'. Y le dije que sí, que era yo, que no soy su hermano. Y me reí como me estoy riendo ahora por teléfono", contó a la Gazzetta.

“Hay Daniel para muchos años más", agregó Passarella, quien espera cerrar el año asistiendo al Mundial de Qatar para ver a la selección argentina, de la que fue DT en el Mundial de Francia 1998.