Pedro Sánchez inicia el debate de investidura en España con la expectativa de una posible coalición de izquierda

El líder socialista español, Pedro Sánchez, afronta desde este lunes el debate en el Congreso que puede desembocar en su elección como presidente del primer Ejecutivo de coalición en la reciente historia de España, si cuaja el acuerdo de su partido (PSOE) con la coalición de izquierda Unidas Podemos (UP).



Sánchez fue el vencedor de las elecciones generales del 28 de abril, aunque sin una mayoría suficiente, por lo que el PSOE espera cerrar un pacto con UP que le permita conservar el poder.



Después de que los socialistas calificaran UP como "socios preferentes", las relaciones entre ambos partidos se tensaron por la exigencia del líder de la coalición, Pablo Iglesias, de formar parte del Gobierno, algo que Sánchez no aceptaba y llegó a considerar que eso era el "escollo" para acordar un posible Ejecutivo de coalición.



La renuncia de Iglesias allanó el camino, aunque las negociaciones aún no están cerradas.

Si finalmente se llega a un acuerdo, los 123 diputados del PSOE se unirían a los 42 de UP y Sánchez rebasaría los "noes" seguros de los partidos de centro, derecha y extrema derecha (PP, Cs y Vox), pero le faltaría el apoyo expreso o la abstención de otros partidos nacionalistas y regionalistas, con la vista puesta en ERC (independentistas catalanes de izquierda) y el PVN (nacionalistas catalanes).

Deuda pública

Al presentar el lunes su programa de gobierno, Sánchez prometió reducir la deuda pública en mayor medida de lo previsto en 2019.

"Tenemos como objetivo sanear las cuentas públicas (...) y situar la deuda pública en el 95,8% del PIB durante este año", frente al 96,1% previsto anteriormente, declaró el dirigente socialista.

Sánchez confirmó asimismo el objetivo de reducir el déficit público al 2% del PIB a fines de año.

La deuda pública en España, que descendió en 2018, registró un alza en el primer trimestre de este año, alcanzando el 98,7% del PIB, sobre todo por los préstamos acordados por el Estado a la Seguridad Social para permitir el pago a los jubilados.

Segunda votación

El debate de investidura continúa este martes y se cerrará con la intervención del portavoz socialista, antes de la votación.

Sánchez necesitará mayoría absoluta (176 votos a favor de los 350 diputados de la Cámara) y, si no los consigue, el jueves habría una segunda votación, en la que el candidato socialista solo necesitaría mayoría simple (más síes que noes).

El dirigente socialista ya intentó sin éxito en marzo de 2016 su investidura como jefe del Gobierno, en aquella ocasión con el apoyo del partido liberal Ciudadanos, pero fracasó debido al voto negativo de Podemos.



Finalmente, el líder socialista llegó a la jefatura del Ejecutivo tras la moción de censura que en junio del año pasado desplazó al anterior presidente, el conservador Mariano Rajoy (PP).

Montaña rusa

Casi desconocido, Sánchez fue erigido líder del PSOE en 2014 después de las primeras primarias en la historia del partido.

Una vez en la Moncloa, dio sendos golpes de efecto conformando el gobierno más femenino en la historia de España y aceptando acoger a los migrantes del Aquarius cuando nadie los quería.

Su apertura con los migrantes se mitigaría en los meses siguientes en los que, por otro lado, impulsó medidas sociales como el aumento del salario mínimo en 22% después de años de austeridad.

Por contra, dos de los grandes proyectos de su mandato fracasaron: todavía no ha conseguido exhumar al dictador Francisco Franco de su faraónico mausoleo y se enganchó los dedos con la crisis catalana.

Su voluntad de reanudar el diálogo con los independentistas le costaron una dura campaña de la derecha, acusándolo de ser rehén de ellos, para finalmente ver la negociación saltar por los aires en pleno juicio contra los líderes separatistas por el intento de secesión de Cataluña en 2017.

Nacido el 29 de febrero de 1972 en Madrid en una familia acomodada, hijo de un empresario y una funcionaria, Sánchez se afilió tempranamente al PSOE y fue concejal municipal de la capital española entre 2004 y 2009 antes de convertirse en diputado.

Jugador de baloncesto en su juventud con su 1,90 metros de altura, el socialista estudió economía en Madrid y Bruselas.

Concluyó sus estudios con un controvertido doctorado en una universidad privada madrileña, acusado de haber plagiado su tesis, algo que él desmiente insistentemente.

