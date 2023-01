Penadés no cree que Peña deba renunciar "por ahora" tras mentir con su título

El senador nacionalista Gustavo Penadés dijo que el ministro de Ambiente, Adrián Peña, "por ahora" no debería renunciar a su cargo, luego de comprobarse que el jerarca no podría tramitar un título de licenciado en Administración de Empresas como había afirmado al presidente Luis Lacalle Pou y a la cúpula del Partido Colorado.

"Es un episodio que tenemos que lamentar desde todo punto de vista, producto de que está mal que haya dicho que tenía el título de licenciado pero todavía no había terminado los cursos", declaró el legislador en entrevista con el programa Doble Click (Del Sol).

Peña, líder del sector colorado Ciudadanos, se reunió con Lacalle Pou y le aseguró que solo faltaba tramitar su título en Administración de Empresas, carrera que cursó en la Universidad Católica, luego de que el Semanario Búsqueda informara que el ministro había puesto en su currículum que era licenciado sin haber terminado su carrera. De acuerdo al ministro, tras varios años sin cursar, había defendido su tesis en 2022.

Sin embargo, este fin de semana se conoció que Peña no podía tramitar su título porque le falta realizar un curso de seis días, situación que, según indicaron desde el entorno del ministro, el colorado conoció luego de reunirse con Lacalle.

Penadés no cree que este caso "golpee" a la coalición de gobierno, aunque sí a la "dirigencia política como tal", porque "no es necesario andar diciendo cosas que uno no es".

Además, el legislador dijo que son "distintas" las situaciones de Peña y el exvicepresidente Raúl Sendic, quien afirmó que tenía un título de licenciado en Genética Humana de la Universidad de La Habana cuando solo había completado un curso de docencia en esa institución. "Se hacía llamar licenciado de una carrera que no existía", expresó.

De todas formas, admitió que al igual que en esa situación, es "innegable" que Peña cometió una "falta ética".

El senador blanco también criticó "esa necesidad de algunos dirigentes políticos de tener que ser licenciados, abogados, ingenieros, cuando no terminaron de cursarlo o nunca lo cursaron". "Es un tema que se viene repitiendo muchas veces", agregó.