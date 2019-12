Penadés: "Sería irresponsable decir que no se van a aumentar impuestos"

El senador electo del Partido Nacional (PN) Gustavo Penadés dijo que no se puede "comprometer" a que el futuro gobierno no aumente impuestos porque explicó que no sabe en qué estado va a estar la economía cuando Luis Lacalle Pou asuma como presidente el próximo 1° de marzo. "Sería irresponsable de mi parte decir que no se van a aumentar impuestos. No se quieren aumentar impuestos", admitió el legislador en el programa Quién es Quién de Diamante FM y Televisión Nacional.

Penadés dijo que el "agujero" económico "es enorme" y es "responsabilidad de la política económica del Frente Amplio" y por eso no puede hacer la afirmación de que no va a subir la carga tributaria, pese a ser un "compromiso" preelectoral del PN. "El déficit fiscal es muy importante y puede ser mayor. Es el déficit mayor en 30 años", afirmó.

Diego Battiste

El legislador también se refirió a la posibilidad de la pérdida del grado inversor del país y las consecuencias que esto puede provocar. "Esas consecuencias deben ser en su momento analizadas para ver si es necesario o no el aumento de la presión tributaria", opinó.

El senador electo explicó que el aumento de impuestos es el "camino más fácil" para reducir el déficit, pero puede tener "consecuencias gravísimas". "Hasta ahora la fórmula del aumento de impuesto –que aplicó sistemáticamente el Frente Amplio– no dio resultado", dijo.

"En el 2020 se va a hacer lo imposible para no aumentar los impuestos sin que antes haya una importantes reducción del gasto", resumió.

Pensando en mayo

Leonardo Carreño

Penadés también informó que el PN guardó dos nombres pensando en la Intendencia de Montevideo. El expresidente de la AUF y asesor de deportes de Lacalle, Sebastián Bauzá, y el alcalde el alcalde del Municipio CH, Andrés Abt, son dos de los posibles candidatos para las elecciones departamentales de mayo. Sin embargo, aclaró que hay otros nombres.

Diego Battiste

Tras el fracaso de la Concertación –que en las elecciones internas no llegó a 500 votos– existe la posibilidad de que los partidos de la coalición –Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, de la Gente e Independiente– utilicen uno de los dos lemas minoritarios para que todos juntos le disputen la Intendencia al Frente Amplio, que la gobierna desde 1990.