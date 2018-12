Peñarol espera respuesta por recusación y quiere un fallo por el Uruguayo en ocho días

El fallo del Tribunal de Contiendas por el reclamo presentado por Nacional pidiendo ganar los puntos de la final del Campeonato Uruguayo 2018, que perdió 2-1 en la cancha ante Peñarol, sigue en veremos. Sin embargo, este miércoles –o a más tardar el jueves– puede haber un avance cuando el Tribunal de Alzada se expida sobre la recusación planteada por Peñarol contra uno de los miembros del Tribunal de Contiendas.

Los aurinegros contestaron la demanda el jueves 22 de noviembre en un escrito de 18 páginas donde también solicitaron la recusación de Eduardo Albistur.

Peñarol fundamentó su pedido por el hecho de que Albistur integra el Tribunal a sugerencia de Nacional y porque forma parte del mismo estudio jurídico y tiene una relación de amistad con Ramiro Olmos, delegado de Nacional ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“La causal contenida en las normas citadas (artículo 325 y siguientes del Código General del Proceso) que exige que pueda ser afectada la imparcialidad, no requiere certeza en la afectación. El hecho de que el Dr. Albistur, con su mayor buena intención, pueda alegar y tener la convicción que la misma no se entiende afectada, no altera ni elimina la existencia de una causal que compromete estructuralmente la objetividad de su parecer en la causa concreta a estudio”, dice el escrito presentado por Peñarol.

“El reclamo tuvo dos vertientes. Por un lado, el expediente principal con el reclamo de los puntos formulado por Nacional y por otro, una pieza separada por la recusación de Albistur. El expediente principal avanzó muy poco porque esta recusación impidió que el Tribunal pudiera continuar actuando”, dijo a Referí el presidente del Tribunal de Contiendas Walter Martínez.

“El Tribunal de Alzada es el que debe resolver la cuestión de la recusación”, informó Martínez.

Este Tribunal lo componen Milka Núñez y Rolando Vomero. Se reunieron este martes y darán su veredicto entre miércoles y jueves, según contó a Referí el delegado de Peñarol Gastón Tealdi.

“Creo que antes del 20 de diciembre podemos tener el fallo”, agregó el representante aurinegro.

Martínez, por su parte, fue más cauto: “Hasta que no se dilucide esa cuestión accesoria no podemos entender sobre los puntos de fondo del asunto”. Sin esta recusación de por medio podían fallar el 17 de diciembre. Pero ahora todo se retrasó.