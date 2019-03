Peñarol obligado a recuperarse en la Copa ante San José de Oruro

Peñarol marcha a todo tren en el Torneo Apertura avanzan, pero la derrota de la semana pasada ante Liga de Quito en Ecuador lo obliga este jueves, a la hora 19 en el Campeón del Siglo, a ganarle a San José de Oruro para recuperar pie en el grupo D de la Copa Libertadores.

Peñarol no contará con Walter Gargano, lesionado, y este jueves, horas antes del partido será exigido Kevin Dawson para ver si está recuperado de su lesión muscular. De lo contrario irá al arco Thiago Cardozo.

San José, por su parte, viene de caer de local 1-0 ante el poderoso Flamengo brasileño en el partido inaugural del Grupo D, y despidió a su técnico, el argentino Néstor Clausen.

El equipo boliviano viajó a la capital uruguaya con un técnico interino, el boliviano William Ramallo, que actuaba igualmente bajo las órdenes del estratega argentino.

El golero de la selección boliviana Carlos Lampe, el armador argentino Javier Sanguinetti y el veterano delantero de 39 años Carlos Saucedo, el que le hizo un hat-trick a Uruguay en las Eliminatorias para Brasil 2014 en La Paz, son algunas de las figuras de este equipo.

Peñarol: Kevin Dawson - Giovanni González, Fabricio Formiliano, Cristian Lema, Lucas Hernandez - Brian Rodríguez, Cristian Rodríguez, Marcel Novick, Agustín Canobbio - Gaston Rodríguez, Luis Acevedo. DT: Diego López.

San José: Carlos Lampe - Edemir Rodríguez, Jair Torrico, Jorge Toco, - José Marcelo Gomez, Carlos Saucedo, Ronald Segovia, Javier Andrés Sanguinetti - Rodrigo Ramallo, Iker Hernández, Kevin Fernández. DT: William Ramallo.

Juez: José Argote, de Venezuela

TENES QUE ESTAR!



Peñarol vs San José de Oruro



🏟 Campeón del Siglo

📆 Jueves 14

⏰ 19:00



Continúa la venta de Abonos para los 3 partidos de fase de grupo y entradas individuales



Precios 👇🏼👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/giHxRlTH51 — InfoEntradasCAP (@InfoEntradasCAP) March 11, 2019

Últimos 10 partidos de Peñarol de local con bolivianos

2018, Libertadores, The Strongest 2-0 (Cristian Palacios, Cristian Rodríguez de penal)

2017, Libertadores, Jorge Wilstermann 2-0 (Junior Arias, Iván Villalba)

2014, Sudamericana, Jorge Wilstermann 0-0 (Jorge Rodríguez, Jonathan Rodríguez)

2004, Libertadores, The Strongest 4-0 (Gabriel Cedrés, Carlos Bueno, Cristian Rodríguez, Carlos Diogo)

2003, Libertadores, Bolívar 4-0 (Gabriel Cedrés 2, Fabián Canobbio 2)

2002, Libertadores, Real Potosí 4-0 (Daniel Jiménez, Carlos Bueno, Fernando Fajardo, Pablo Bengoechea)

2000, Libertadores, Blooming 2-1 (José María Franco, Gabriel Cedrés)

1998, Libertadores, Oriente Petrolero 6-1 (José María Franco 4, A. Pacheco, S. García)

1998, Libertadores, Bolívar 0-1

1989, Libertadores, The Strongest 1-1 (Carlos Aguilera)