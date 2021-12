Pereira con Lacalle: “El Frente Amplio no va a colocar palos en la rueda, pero no va a dejar de ser oposición”

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió este jueves a la tarde al presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira, y ambos establecieron “una regla de juego” para cuando oficialismo y oposición necesiten dialogar. El objetivo es que “esa puerta esté abierta”, explicó Pereira ante los periodistas.

“Es claro que el Frente Amplio no va a colocar palos en la rueda, pero tampoco va a dejar de ser oposición”, dejó en claro Pereira. Y criticó que “hay un momento que parece que algunos miembros del gobierno pretenden que la oposición no planteen sus diferencias”. “Entonces, ¿cuál sería el papel de la oposición? ¿Esperar cuatro años sentados? No, nosotros somos una alternativa real. Tenemos nuestra agenda y nuestras propuestas”, expresó.

Lacalle Pou y Pereira coincidieron en que las diferencias no pueden hacer que el diálogo se corte. “Una cosa es la diferencia de ideas, y otra cosa es meterse con las personas”, añadió Pereira. Y afirmó que el vínculo “quedó recompuesto”. “Hay una agenda libre. Simplemente (hay que) tener voluntad de diálogo y esto hoy sucedió”, añadió.

Para los temas del Frente Amplio, ahora Pereira es el interlocutor, coincidió el presidente electo. Ocurre luego de las marcadas diferencias que Lacalle Pou y el anterior presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, tenían en su relacionamiento. “Cuando uno asume esta responsabilidad política, (es necesario) mucho trabajo interno, mucho dialogo con el resto de las sociedad y el resto de los partidos”, manifestó.

Pereira consideró que el Frente Amplio “fue muy cuidadoso” durante la pandemia. “Vino con alternativas al gobierno. Diferencias muchas, pero el diálogo no se puede interrumpir”, insistió.