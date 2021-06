Pese al bajón ante Rentistas y la ausencia de Fernández, Nacional llegará al clásico como favorito

Terminó sitiado por Rentistas. Se salvó en la hora de dos chances claras de gol. No inquietó en todo el segundo tiempo. Apenas rescató un empate (1-1). Sin embargo, el próximo domingo, Nacional será favorito cuando reciba en el Gran Parque Central a Peñarol por la novena fecha del Torneo Apertura.

Sí. A pesar de que la ausencia de Leandro Fernández (desgarrado) es un vacío muy grande para este Nacional, el tricolor tiene más variantes en el plantel, individualidades más decisivas (Gonzalo Bergessio) y está más sólido en la extrema retaguardia.

Es cierto, con la baja de Pablo García (otro desgarro) se pierde un jugador con uno contra uno por banda, con buen pase y conducción y además, en ausencias por cesiones de jugadores a la selección el tricolor también está en desventaja (Sergio Rochet, Camilo Cándido y Brian Ocampo contra Giovanni González y Facundo Torres).

Pero así y todo este Nacional entrega en cancha una sensación de seguridad en sí mismo muy superior al manojo de nervios y dudas en que se transformó Peñarol a partir de la partida de David Terans a Brasil y luego las cesiones de sus jugadores a la Copa América.

En su visita al Complejo Rentistas, Nacional tuvo una de sus presentaciones más pobres en lo que va del torneo. Debió perder. Pero no perdió. Y eso ya dice algo.

Diego Battiste

Alfonso Trezza rinde siempre porque da el máximo

Alejandro Cappuccio repitió la oncena que el miércoles goleó 3-0 a Wanderers en el Parque pero tras un buen arranque, el equipo quedó condicionado por la expulsión de Armando Méndez a los 36 minutos de juego.

"Fue una expulsión evitable que condicionó el partido", se sinceró Cappuccio tras el partido en diálogo con VTV.

"Perdimos dos puntos, producto de que jugamos mucho tiempo con 10. Lo tuvimos cuando íbamos en el primer tiempo ganando y después jugó mejor Rentistas", expresó también Cappuccio.

Tras mala salida de pies de Nicolás Rossi, Nacional se adelantó por intermedio de Gonzalo Vega, muy bien asistido por Alfonso Trezza.

Diego Battiste

Gonzalo Vega, el gol que no gritó

Fue el primer gol para Vega en Nacional, otra señal positiva de cara al clásico

La chance más clara la malogró Maximiliano Cantera definiendo de zurda por encima de la salida de Rossi.

Diego Battiste

Maxi Cantera, el gol errado

"Estamos compitiendo por ganar el Apertura y estamos en camino. Falta una semana para recuperar los jugadores pero estamos bien", agregó. El jugador que trabaja en sanidad para poder volver es Felipe Carballo, pero en esa zona Nacional está fuerte.

Tiene en Facundo Píriz un agente de equilibrio. En Gabriel Neves su motor de juego, un volante de pase exquisito que está nuevamente en su mejor versión. Y además apuran atrás Joaquín Trasante que perfectamente le puede sacar el puesto a Cantera al clásico y Emiliano Martínez que entró para jugar el segundo tiempo y cometió un grave error sobre el final que pudo costar un gol de Franco Pérez (desvió justo Guzmán Corujo).

Diego Battiste

Gabriel Neves, el toque de calidad del equipo

Además en zona de gestión, Nacional vive con la tranquilidad de tener plata en el banco. Porque lo tiene a Andrés D'Alessandro. Que toca, juega, se desmarca, se asocia, traslada, habilita. En poco tiempo lo hace todo bien. La única ráfaga de juego que tuvo el tricolor contra Rentistas en el segundo tiempo provino de sus pies.

Atrás el equipo sufrió. Se fue expulsado Méndez pero Christian Almeida volvió bien. Conoce el puesto a pesar de que en su retorno a Liverpool y en sus primeros partidos con Nacional fue usado de zaguero.

Diego Battiste

Armando Méndez, terminó expulsado

Corujo no estuvo feliz en la jugada del gol. Emiliano Villar aprovechó que salió de la cueva, lo hizo pasar y marcó con gran remate de afuera del área. Pero cuando llegan los clásicos, Corujo siempre eleva el tono. Da su máximo.

Diego Battiste

Guzmán Corujo

Para Nicolás Marichal será todo un desafío. Es debutante. Pero viene jugando a un nivel muy parejo. Personalidad para marcar y también para apoyar las salidas. Mathías Laborda en el lateral derecho hizo un correcto partido e increíblemente el equipo no extraña a Rochet porque Martín Rodríguez siempre rinde.

Además, el tricolor está en un estado de gracia donde la suerte juega a su favor. Como cuando iban 1-0 y en un córner Facundo Parada se tiró a empujarla sobre la línea, no llegó y la pelota dio en el palo. Como en el último intento de Franco Pérez o en el pase de Villar a Salomón Rodríguez que pasó por encima de Martín Rodríguez y cayéndose no la pudo empujar adentro cuando venía cerrando Almeida.

Diego Battiste

Emiliano Villar, gol y figura en Rentistas

¿Peñarol? Basta con ver lo que fue su cierre y el gol que tomó en la hora contra el colista Villa Española: gol de golero de 52 metros en un tiro libre.

Es cierto lo que dijo Martín Varini en VTV: "Sentimos que lo teníamos para ganar, generamos las ocasiones, supimos sobreponernos al gol de ellos y después generar las chances para ganar el partido y lamentablemente hoy la fortuna no estuvo de nuestro lado. Nos falto puntería, pudimos hacer valer el hombre de más que no siempre pasa, generamos las chances, tuvimos juego por banda, por dentro, hoy simplemente la pelota no quiso entrar. Merecíamos los tres puntos".

Diego Battiste

Martín Varini, su Rentistas mereció más

Pero para ganarle a Nacional se necesita más que eso. ¿Podrá este Peñarol en el Parque? Hoy parece muy difícil, más allá de que clásicos son clásicos.

La ficha

Rentistas: Nicolás Rossi; Andrés Rodales, Damián Malrechauffe, Facundo Parada, Agustín Acosta; Esteban González, Jim Morrison Varela, Baltasar Barcia, Francisco Duarte, Franco Pérez y Emiliano Villar. DT: Martín Varini.

Nacional: Martín Rodríguez; Mathías Laborda, Guzmán Corujo, Nicolás Marichal, Armando Méndez; Gabriel Neves, Facundo Píriz, Alfonso Trezza, Maximiliano Cantera; Gonzalo Vega y Gonzalo Bergessio. DT: Alejandro Cappuccio.

Cambios en Rentistas: 45' Salomón Rodríguez x Barcia, 63' Mario García x Duarte, 73' Juninho Rocha x E. González, 82' Tabaré Viudez x Villar

Cambios en Nacional: 45' Chrisian Almeida x Vega y Emiliano Martínez x Píriz, 59' Andrés D'Alessandro x Cantera y Joaquín Trasante x Cantera

Cancha: Complejo de Rentistas

Juez: Jonathan Fuentes

Goles: 11' Vega (N) y 44' Villar (R)

Amarillas: Barcia, Duarte, F. Pérez, Acosta (R) y A. Méndez (2), Marichal (N)

Expulsados: 36' A. Méndez (N)