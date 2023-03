Pilar Tellería se convirtió en la mujer más joven en cruzar a nado el Río de la Plata

La nadadora argentina Pilar Tellería, de 19 años, se convirtió en la mujer más joven en cruzar a nado el Río de la Plata al hacerlo desde Colonia hasta Punta Lara, en una travesía a aguas abiertas completada el pasado lunes.

La joven nadó un total de 40 kilómetros para cruzar el "río más ancho del mundo" y estableció un tiempo de 12 horas, 18 minutos y 40 segundos.

La travesía comenzó a la hora 06:08 de la mañana y junto a Tellería también nadó el uruguayo Gonzalo Álvarez Firpi, de 52 años, quien tuvo que abandonar a falta de 10 kilómetros.

La joven oriunda de Parque Leloir, Buenos Aires, contó sus sensaciones tras el emocionante momento de la llegada.

“Desde los 15 que sueño con esto pero jamás me hubiera imaginado algo así, el Río no te deja cruzarlo hasta que aprendes lo que te quiere enseñar. Y a mí me enseño a vivir”, comentó en sus redes.

Tellería hizo el nado acompañada de lanchas con sus entrenadores y familiares, y junto a jueces fiscalizadores de Open Water Argentina, organizadores de eventos de Natación en Aguas Abiertas.

En 2022 había intentado el cruce pero no pudo lograrlo.

Un año después, cumplió su objetivo. “Cuanta calma sentí durante el cruce, tenía la certeza de que iba a llegar como sea, aunque me costara lagrimas y dolor”, comentó.

“Las últimas 4 horas hubo que pelearla pero jamés dejé de ser consciente de que se me estaba dando mi sueño y por eso jamás deje de disfrutar”, dijo la joven nadadora que quiere ser profesional en su deporte.

“Me queda mucho por crecer y eso es lo que más entusiasma. Esto recién empieza”, señaló.