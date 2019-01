PIT-CNT “apoya fervientemente” la cumbre internacional que organiza Uruguay sobre Venezuela

Es el último miércoles de enero y la tarde en la sede central del PIT-CNT comienza con la reunión del secretariado ejecutivo. Luego de discutir y plantear soluciones sobre la situación del Correo, el tema cambia y da un giro internacional, actual, polémico: crisis en Venezuela. Se pone sobre la mesa las decisiones del gobierno uruguayo y las debaten. "Cumbre", "neutralidad", "apoyo" y "diálogo", son palabras que se repiten una y otra vez en la charla. La conversación se mueve en sintonía, hay acuerdos, más certezas que dudas. “Decidimos manifestar un apoyo ferviente a todas las gestiones que pueda hacer Uruguay para promover el diálogo”, sintetizó Fernando Pereira, el presidente de la central a El Observador.

"No está bien analizar este tema como apoyos a tal o a cual, sino que de una situación que vive Venezuela hoy de crisis solo hay dos salidas como presentó Enrique Iglesias en una entrevista que le hizo Emiliano Cotelo: una salida que tiene que ver con el diálogo o una vía de intervención armada extranjera o una guerra interna. Cualquiera de esas dos últimas opciones puede generar un desastre en Venezuela que todavía no nos imaginamos. El diálogo siempre tiene que ser una alternativa”, profundizó el sindicalista.

Pereira dice que tiene una "actitud crítica" con Nicolás Maduro, que tiene "muchas diferencias con algunas de las posiciones que ha tomado", que el chavista tiene un "tinte complejo y autoritario", pero deja su posición clara: "el PIT-CNT va a defender el diálogo en todas sus instancias".

“Muchas veces se propicia de distintas voces una solución que no es pacífica y ¿cuál sería el resultado para los ciudadanos venezolanos que decimos hoy defender? Solamente el desastre, la muerte y la desolación”, sostuvo. “El parlamento europeo hoy (jueves) legitimó a (Juan) Guaidó pero eso es echar nafta al fuego, porque lo legitiman y ¿con eso qué? ¿Qué cambia en la realidad venezolana? Lo único que puede cambiar la realidad venezolana es que las partes negocien una salida democrática”, agregó.

Para el presidente de la central sindical, en Uruguay se tiene la concepción que Maduro es "autoritario" y la oposición es "democrática", pero asegura que esa idea no es correcta. "Una parte de la oposición tiene actitudes violentistas, que en cualquier parte del mundo serían descalificadas", aseguró.

El caso de la primavera árabe y las muertes generadas por los conflictos en Irak, Libia y Siria, entre otros países, son los ejemplos que Pereira pone sobre la mesa para argumentar que ninguna intervención militar que busca quitar a gobiernos autoritarios tiene un final feliz. “Son mejores los caminos pacíficos que los caminos guerreristas. Aquellos que tiran nafta al fuego se harán cargo del fuego después”, apuntó.

El sindicalista consideró que la representatividad que tiene Guaidó de parte de la oposición venezolana es una "ventaja" que debe aprovechar para negociar con el gobierno y encontrar una salida que no traiga más muertes y dolor. “Lo que queda después de una guerra interna o después de una intervención militar más vale ni imaginárselo”, concluyó.

Sobre el hijo de Vázquez

El presidente del PIT-CNT también se expresó sobre las declaraciones del excanciller mexicano, Jorge Castañeda, que apuntó al hijo del presidente uruguayo Tabaré Vázquez como el responsable de que Uruguay no tome una postura contraria a Maduro. "En este caso hay un problema personal muy complicado que es que el hijo del presidente Tabaré ha hecho una enorme cantidad de negocios en Venezuela en asuntos de cibernética, etcétera, y está embarrado hasta el cuello con las transas venezolanas", aseguró el diplomático en el programa televisivo mexicano Es la hora de opinar transmitido por Televisa.

“Si hay algo, que lo denuncie”, dijo Pereira. Y enseguida profundizó: “Si hubiera sucedido algo de ese tipo, tendría que haber alguna denuncia concreta y no la hay, o por lo menos por ahora no la hay. Se ensucia el nombre de las personas gratuitamente y yo no estoy de acuerdo cuando se ensucia a alguna persona ni de un lado ni del otro cuando no hay pruebas”.

“Viniendo de México, yo que sé, esos gobiernos tienen que responder por la desaparición de tantas muertes y sin embargo parecería que tienen autoridad moral para hablar de todo y ensuciar a otros sin documentación alguna", sentenció.