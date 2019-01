Plataforma colaborativa para que viajeros traigan pedidos

Deseas artículos exóticos de otras culturas?, ¿Necesitas algo que no se vende en tu país?, ¡Nuestros viajeros te lo traerán desde cualquier parte del mundo! Pueden soñarlo, pueden traerlo”. Tal es el mensaje de la plataforma www.traigotucompra.com. Uno de sus fundadores es el uruguayo Marcelo Machuca, quien explica que se trata de una plataforma de compras basada en un esquema colaborativo.



“Nuestro objetivo es conectar a personas que necesitan productos del exterior con viajeros dispuestos a transportarlos en sus valijas, a cambio de una recompensa económica. A veces no es posible comprar un producto en el país de uno porque no existe, o resulta muy caro. A los viajeros, el sistema le sirve para pagar parte de sus gastos de viaje”, amplía.

Machuca es uruguayo, contador público, especializado en negocios digitales. Inició su actividad laboral en KPMG Uruguay donde trabajó por casi doce años y llegó a gerente de auditoría, luego fue gerente senior en BKR Internacional durante siete años. Finalmente, optó por emprender.

Su primer emprendimiento fue Desafiomundial.com, una plataforma de contenido digital sobre notas deportivas que estuvo operativa durante un par de años.

En julio de 2017, cuando fundó TraigoTuCompra.com con su esposa y socia, María Alejandra Ratero, también contadora. Mientras Machuca se encarga del desarrollo de la estrategia y la gestión del negocio desde Argentina y Uruguay, su socia se dedica a la parte financiera de la plataforma, con base en Buenos Aires.

Para el desarrollo tecnológico del site cuentan con el proveedor AMedia Software, y también con un equipo de marketing digital.

A fines del año pasado TraigoTuCompra fue elegida por el Ministerio de Producción de Argentina como uno de los mejores emprendimientos de ese país y les otorgaron un capital semilla para el lanzamiento publicitario de la plataforma. A continuación, Marcelo Machuca explica el emprendimiento y su historia.



¿Cómo funciona la plataforma?

El comprador que quiere un producto lo busca en alguna tienda en línea del exterior, por ejemplo Amazon o eBay, y con el link exacto de ese producto publica el pedido en www.traigotucompra.com. Allí dice cuál será el monto de la recompensa para quien se lo traiga.

Los viajeros inscriptos en la plataforma ven la oferta y manifiestan su interés en cumplir con el encargo. Las partes llegan a un acuerdo y a partir de ese momento, el comprador debe depositar el valor del producto y la recompensa del viajero más la comisión para Traigotucompra a través de PayPal.

El viajero, entonces, se pone en acción para comprar el producto en el exterior con su tarjeta de crédito. Luego recibe el pedido y lo transporta al país que corresponde para entregarlo en mano al comprador. En ese momento el comprador da “el ok” y la plataforma libera los fondos para el viajero. Así se le reintegra el monto del producto que compró y su recompensa.

Siempre los pagos se procesan a través de PayPal, y la práctica nos muestra que Amazon ocupa el 80% de los pedidos.

¿Los viajeros tienen disposición a usar su propia tarjeta?

Sí, para el viajero es una tranquilidad saber qué producto compra y pasa por la aduana. De esa forma se asegura que no lleva ningún artículo ilegal. Para el comprador también es una garantía de que recibe el artículo correcto.



¿Cómo surgió la idea del emprendimiento?

Mi esposa y yo amamos viajar. Cuando lo hacemos, la familia nos hace encargos e todo tipo, que nos desbordan. En 2016, por razones laborales de mi esposa, vivimos tres meses en Nueva York y en ese momento los pedidos se nos acumularon muchísimo.

Pensamos que ese problema era una oportunidad de negocio y en 2017 comenzamos con la plataforma, con la idea de hacer una propuesta fácil, segura y económica para quienes quieren productos del exterior.



¿Cual ha sido el monto de inversión?

Hasta ahora hemos invertido unos US$ 50.000 entre el desarrollo de la plataforma, el costo de los viajes de Estados Unidos que hemos hecho para validar el sistema y la publicidad.

La mayor parte fue con fondos propios y también recibimos un fondo semilla de 250.000 pesos argentinos (equivalente a unos US$ 6.700) del Ministerio de Producción Argentino, que nos sirvió para empezar con la publicidad hace un mes.



¿En qué fase están hoy?

Ya validamos la plataforma y verificamos cuestiones aduaneras. Estamos en la fase de lanzamiento oficial con una campaña publicitaria en Instagram y Facebook. Solo entre diciembre y principios de enero acumulamos 1.300 seguidores.

Nuestro target son jóvenes que viajan y están mucho en Instagram.



¿Cuántas personas hay registradas en la plataforma?

Hay 2.000 registros y hemos entregado más de 900 pedidos entre diciembre y enero.



¿Qué tan rentable les está resultando el negocio?

Recién comenzamos, por lo que estamos lejos del punto de equilibrio, que serían unos 2.000 pedidos mensuales. Estimamos alcanzar esa meta para el segundo semestre de 2019..



¿Cuáles son los próximos pasos?

Comenzamos a enfocarnos en conseguir socios financieros privados. Los inversores pueden estar en cualquier país, aunque nos enfocamos en Argentina y Uruguay, donde nos encontramos. A partir del año 2020 empezaremos a extendernos a Perú, Chile y México.

La verdad es que queremos llegar muy lejos, transformarnos en un referente para toda Latinoamérica.

También intentaremos encontrar socios en Silicon Valley, pero para eso tenemos que atravesar un camino.



¿Cómo ve a la economía colaborativa?

Es un sector que crece a pasos agigantados y queremos ser parte de ese crecimiento. En muchos rubros ya está triunfando, por ejemplo con Uber, Airbnb, Glovo, PedidosYa. Es una tendencia que no va a detenerse.

A largo plazo, nuestro objetivo es también cumplir fines sociales, destinando parte de los ingresos de TraigoTuCompra.com a ayudar a quienes más lo necesita.

Pensamos que las empresas colaborativas y rentables deben incluir ese tipo de fines dentro de sus estatutos. l