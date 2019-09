Plataforma uruguaya permite comprar y vender dólares entre particulares

Los uruguayos Delmiro Costa, Matías Poggio y el chileno Ruben Marquardt decidieron llevar el negocio cambiario al ámbito digital. Se dieron cuenta de que allí había un nicho y lanzaron Cambiame, una plataforma dos personas pueden comprar y vender dólares sin necesidad de salir de sus casas.

“Conecta dos personas que tienen una necesidad común y los pone en contacto para intercambiar la moneda”, explicó Costa a El Observador. La idea se concretó a fines de 2017 luego de pasar por una etapa beta de seis meses. En ese entonces, el objetivo simplemente era poner en contacto a los usuarios a modo de saber si el negocio tendría futuro. “Al principio ingresaron 200 usuarios, entonces decidimos seguir adelante con el proyecto”, recordó. Un pilar fundamental para poder trazar un camino de cara al futuro y poder crear una aplicación fue el apoyo económico que recibieron de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).

Sin embargo los fundadores detectaron un problema que debían solucionar para poder aspirar a algo más: los usuarios intercambiaban el dinero por medio de transferencias bancarias. “Eso tenía un riesgo y era que uno de los dos no transfiriera”, señaló Costa.

Gentilieza Cambiame

Este inconveniente fue detectado porque las propias personas que se registraron en la página reclamaban un método un poco más seguro, ya que hasta ese momento –principios de 2018- Cambiame era simplemente un conector entre personas que querían vender o comprar dólares. “Hacíamos que intercambiaran el mail y el celular, después se arreglaban entre ellos”, explicó.

Con un sostén económico mayor, los socios decidieron dar un paso más al añadir a la plataforma el medio para que los usuarios puedan realizar la transferencia sin ser redirigidos a la página web de un banco.

Costa destacó que esto es fundamental en materia de seguridad, porque en caso de que surja algún inconveniente desde Cambiame se puede intervenir. “Las personas se sienten mucho más seguro”, dijo.

Cómo funciona

El funcionamiento de la plataforma es muy intuitivo y no hay precio del dólar a la venta o a la compra porque se toma el valor interbancario que el Banco Central del Uruguay (BCU) publica todos los días en su página web. De esta forma, alguno de los 400 usuarios que están registrados en la página tiene la posibilidad de realizar una oferta y que otro la acepte. Cuando se concreta la transacción, una de las partes deposita el dinero sin salir de Cambiame y en 48 horas es recibida por el destinatario.

Los socios sacan un rédito económico del 1% por cada transacción que se realizan. “De cada parte se saca 0,5%”, señaló Costa.

Si bien la plataforma está funcionando hace casi tres años, aún desde el BCU se está estudiando qué marco regulatorio debe seguir la compañía. Esto sucede porque es el primer emprendimiento de este tipo en el país y no tiene un rubro claro.

Gentilieza Cambiame

Esperar para expandirse

Si bien el precio del dólar ha sufrido algunas subas significativas y el BCU ha intervenido para frenarlo, Costa dijo que esta situación no se ha visto reflejada en la plataforma. “Cuando pasan estas cosas, los usuarios comienzan a hacer muchas más consultas pero en materia de transacciones el número no varía mucho. Aumentan pero no en grandes cantidades”, comentó.

Los emprendedores se marcaron una meta de 1.200 usuarios antes de que finalice el 2019. Además, pretenden incluir otras monedas a la plataforma.

En materia de expansión, se iniciaron contactos con el Banco Central Argentino pero debido a que la situación económica del vecino país es inestable, decidieron esperar un tiempo para manejar la posibilidad de instalarse en la vecina orilla.