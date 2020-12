PlayStation 5 llegó a Uruguay: cuáles son los precios "megalocos" de la nueva consola

PlayStation 5 llegó a Uruguay. La consola de videojuegos arribó a precios que llegan a casi quintuplicar su valor de Estados Unidos debido a su escasez en el mercado mundial.

Los precios "megalocos" del PlayStation 5 en Uruguay, según describió un distribuidor, son de US$ 2.300 en Mosca para el aparato que viene con lector de discos (si se compra con una tarjeta bancaria adherida cuesta US$ 1725). En Estados Unidos cuesta US$ 500. Es decir, adquirirla hoy, a precio de lanzamiento, cuesta 4.6 veces más en su valor original y 3.45 más si se compra con esa tarjeta).

PlayStation 5

Según contaron importadores uruguayos que trajeron la consola, pudieron hacerlo porque algunas empresas de Estados Unidos las estaban revendiendo. Sony no ha traído el aparato a Uruguay por ahora. "El costo en esos lugares era de US$ 1.050. Quienes las hayan traído no creo que las hayan conseguido más baratas. Es difícil encontrarlas", indicó Gabriel Dittrich, dueño de X Uruguay.

En cuanto a la consola digital, que en el mercado estadounidense se consigue a US$ 400, puestos de venta locales la comercializan a US$ 1.990, 4.9 veces más que en ese país.

Importadores locales contaron a Cromo, a principios de mes, que Sony, que no tiene oficinas Uruguay, había prometido algunas unidades para Uruguay. Finalmente, de la noche a la mañana, les dijeron que las había absorbido el mercado argentino. Por ese motivo recurrieron a compañías que la revendían a precios muy por encima del valor original.

Sony

De todas formas, creen que "de a poco" el valor podrá ir disminuyendo a lo largo de los meses y estabilizarse el próximo año.

El CEO de Sony, Jim Ryan, dijo a la agencia rusa TASS que se ha vendido "absolutamente todo el stock que había disponible previo al lanzamiento".

Sony

Ryan dijo que no fue la pandemia el motivo principal para satisfacer al mercado. "La forma en que lo llevamos al mercado podría haber sido un poco diferente, pero el producto real habría sido el mismo. Podríamos haber tenido algunos más para vender, pero no muchos: los muchachos del lado de la producción/fabricación han hecho milagros", confesó.

Las consolas de videojuegos han sido uno de los productos más comercializados durante la pandemia. En Uruguay, según datos de Mercado Libre, tuvo crecimientos históricos.