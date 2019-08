Polémica con EasyJet por foto de una pasajera en un asiento sin respaldo

La aerolínea británica EasyJet levantó polémica al pedir a un usuario de Twitter que borre una foto que muestra una fila de asientos sin respaldo en un avión de la compañía que se disponía a despegar desde Londres hacia Ginebra, según informó "The Sun".

Matthew Harris publicó en la red social la imagen de una mujer sentada en uno de esos asientos sin respaldo, en el interior de un Airbus A319-111 que estaba realizando el embarque de pasajeros en el aeropuerto londinense de Luton.

#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA @EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet pic.twitter.com/EthMoWRR8P

"La asistente de vuelo pidió a la mujer que se quedara allí hasta que hubiera terminado el embarque. Una vez acabaron de subir los pasajeros, la mujer fue trasladada a otro asiento que quedaba libre", describió Harris a "The Sun".

Ante sus quejas, un vocero de easyJet dio las gracias a ese usuario a través de Twitter por "llamar la atención" sobre esa situación.

"Antes de que podamos investigarlo, le pido que borre la fotografía y nos envíe un mensaje privado con más información, para que podamos ayudarle", le respondió ese vocero, que firmó como Ross.

Hi Matthew, thanks for bringing this to our attention, before we can investigate this could I ask you to remove the photograph & then DM us more info regarding this, so we can best assist you. Ross https://t.co/Qq2zhBAizh