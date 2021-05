Polémica en el bar: Patricia Madrid le dijo a Carzolio, su compañero de programa, que es un "soberbio"

Los periodistas Patricia Madrid y Juan Miguel Carzolio, compañeros de Polémica en el bar de canal 10, tuvieron un cruce por Twitter este jueves, luego de las declaraciones del científico Rafael Radi, quien advirtió sobre el avance de la pandemia en Uruguay. Madrid le escribió a Carzolio que es un “soberbio”.

“Hace por lo menos tres meses que todos los médicos, algunos investigadores y científicos del GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) vienen advirtiendo que esto estaba cada vez peor. A mi me disculpan pero noticia era que Radi a esta altura dijera lo contrario, no que estamos en el fucking horno”, tuiteó la periodista.

Enseguida, un usuario en Twitter respondió: “Pero hay algunos que no lo querían ver y que a esta altura se hacen los sorprendidos. Colegas tuyos incluidos. No cierto @JMCarzolio?”. A partir de allí, Carzolio tuiteó.

“No, nunca dije que me sorprendió lo que dijo Radi. Dije que nunca había sido tan explícito. Y cualquiera se da cuenta el peso que tiene una opinión de Radi así hoy, por más que otros dijeran cosas parecidas”, sostuvo.

Luego, Madrid apuntó: “El 'cualquiera se da cuenta” es bastante soberbio de tu parte Juan Miguel. Muchos nos dimos cuenta de cómo venía la mano hace rato, cuando otros intentaban minimizar y quedarse con el ‘vaso medio lleno’. Radi no es ningún ‘Dios del Olimpo’, hace rato”.

El científico dijo este jueves a Búsqueda, entre otras cosas, que no le resulta “obvio” que nuestro país logre la inmunidad rebaño, que abril no se blindó y que ahora hay que “bajar la térmica” para controlar los números. “Algo de la estrategia de control no está funcionando”, sostuvo, y volvió a pedir medidas restrictivas para no llegar a un escenario “más duro del que tenemos hoy”.