Polémica por el alcohol cero: la Fundación Gonzalo Rodríguez le contestó al intendente de Rocha

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, cree que debe modificarse la política de alcohol cero para manejar. En entrevista con radio Sarandí, consideró que con un consumo de “0,3 de alcohol los accidentes de tránsito no existen”. El jerarca rochense pidió hacer un estudio del mantenimiento de los vehículos y del uso del celular "para tener un informe científico y no una imagen demonizada” del consumo de alcohol para manejar.

“Estamos hablando que si una familia o una pareja de veteranos se juntan a tomar una copa de vino y a comer un plato de pastas no tengan que irse en taxi. Son versiones en las que el prevenir atenta con la libertad responsable”, señaló.

En su cuenta de Twitter siguió dando la batalla de argumentos: "DATOS NO PREJUICIOS: 93 % de accidentes son sin alcohol y solo un 1,3 % presentan menos de 0,3 % (que perfectamente podrían ingresar dentro del no alcohol). El prohibicionismo no alteró los porcentajes de participación de alcohol en los siniestros antes y pos 2015 (alrededor 7%)", tuiteó Umpiérrez y publicó datos de Unasev de 2020 en los que marcó que en el 1,3% –de un total de 7%– de los casos las espirometrías positivas consumieron menos de 0,3 de alcohol.

Al cruce de estos datos salió la Fundación Gonzalo Rodríguez que le marcó que los datos del intendente "son parciales". La fundación explicó que del 7% del total de las espirometrías positivas que marcó Umpiérrez no incluyen a los fallecidos ni a los lesionados graves que son trasladados de urgencia y a quienes no se les realiza el control de alcoholemia. "De hecho, según datos de Unasev, en 2014 el número es del 28.9%", señaló la Fundación.

En un hilo, la organización continuó dando argumentos a Umpiérrez sobre sus valoraciones del asunto. "Si los involucrados en siniestros son más del 28% y las espirometrías positivas sólo un 7%, la conclusión es…estamos controlando muy poco. La fiscalización efectiva es fundamental" y agregaron "Te dejamos un hilo con cientos de estudios internacionales que, justamente, demuestran esto".

Pero además, a muy bajas concentraciones de alcohol en sangre (tan bajas como 0.2g\l) ya se notan los cambios de reflejos. Te dejamos un hilo con cientos de estudios internacionales que, justamente, demuestran esto: https://t.co/fmgwZpkDE9 — Fundación Gonzalo Rodríguez (@fundaciongonchi) February 24, 2023

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, también se había manifestado en contra de la política del alcohol cero.

En entrevista con El Observador declaró: "El cero atenta contra aquellas reuniones familiares, donde tomás una copa o una cervecita. Antes era 0,3, y ese margen te permite medirte. Agarrabas la práctica, sabías que tomando algo no te daba, ahora si es cero y tomás un sorbo marchaste, entonces decís “bueno, me tomo la botella”. Ya que marcho, marcho con todo. Entonces no educa, yo creo que el camino debería ser diferente, con un 0,3 de tolerancia, primero una advertencia, y después si, te bajo la caña. Y con eso se lograría una mejor evolución de toda la comunidad. Lo probamos acá en un momento, lo hacíamos en Maldonado pero lo hacíamos con detención de 10, 20 o 30 minutos en el tráfico. Y nos fue re bien con eso"