Policía de Treinta y Tres patrullará para controlar que personas en cuarentena no salgan de sus casas

La ciudad de Treinta y Tres, donde desarrolla por estos días el mayor brote activo de casos de covid-19 en el país (66 al domingo), realizará un control policial para que todas aquellas personas que están en cuarentena en la ciudad olimareña, no salgan de sus casas. La decisión fue anunciada en conferencia de prensa por el jefe de Policía de Treinta y Tres, Gustavo Silveira y el jefe del Batallón número 10 de la misma ciudad, José Terra. Según informó el Ministerio del Interior en su página web, el control se realizará con el consentimiento de la dirección departamental de Salud.

Actualmente hay 152 personas transitando la cuarentena y con el fin de evitar contagios, se controlará que ninguno transite por la calle sin indicación médica. Las autoridades subrayaron que, en caso de que no se cumpla con la medida, se avisará de inmediato a la Fiscalía Letrada pudiéndose incurrir en un delito de desacato.

Durante la conferencia, Silveira afirmó que estos patrullajes se realizarán sin afectar las tareas habituales para brindar seguridad al departamento. Recordó que se viene exhortando -vía telefónica- a las 152 personas que se encuentran en cuarentena a que permanezcan en sus casas, salvo que exista una indicación médica de hacer lo contrario.

El director departamental de Salud, José Quintín Olano, dijo a El Observador que, "a nivel general", los olimareños han respetado la cuarentena. Sin embargo, puntualizó que la mayoría de los reclamos llegan por redes sociales. "Ahí nosotros no sabemos si son ciertas o no", expresó. En esta línea, especificó que la mayoría de las veces "no se denuncia a una seccional policial".

Con respecto a la medida del patrullaje, el director de Salud de Treinta y Tres afirmó que el foco está puesto "en cuidar la salud de todos los ciudadanos para superar cuanto antes la pandemia".

El pasado viernes, una mujer que estaba en cuarentena, violó la medida y fue a una sucursal del Banco República en Treinta Tres. Según informó FM Conquistador, de la ciudad olimareña, un efectivo policial debió pedirle que se retire al recibir una denuncia anónima. "En términos generales la gente cumple, pero tenemos algunas dificultades", afirmó Quintín Olano al mismo medio.

La persona estaba en la cola del banco, esperando para realizar un trámite con un cheque, según confirmó Silveira a FM Conquistador. "Ayer un policía del Banco República tuvo que mandar a una señora a su casa, que tenía que estar en cuarentena y estaba en la fila del banco", agregó.