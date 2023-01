Policías estadounidenses mataron un promedio de tres personas por día en 2022

A lo largo del año 2022 solo hubo doce días en los que no se registraron muertes violentas a manos de los cuerpos policiales en Estados Unidos.

Los datos preliminares —la cifra puede aumentar por las causas forenses en curso— indican que en 2022 se produjo un nuevo récord desde que hay registros: son 1.183 muertes, según los datos del observatorio Mapping Police Violence, en constante actualización y recogidas por el portal creative commons Truthout.

Solo en un 31% de los casos los homicidios de produjeron durante o después de una situación violenta, en otro tercio de los casos el homicidio sucedió a un momento de huida por parte de la víctima.

En un 10% de los casos está demostrado que la víctima no tenía ningún arma. La combinación de homicidios a personas con problemas mentales, por discusiones de tráfico y conflictos no violentos supera a los casos de violencia mientras se cometía un delito.

Otra característica alarmante es la persistencia de la disparidad racial. En más de 700 casos las víctimas pertenecían a etnias no blancas, 302 eran negros y 207 hispanos.

Es decir que el 24 % de las víctimas fatales de la violencia policial en 2022 fueron afroamericanos, aunque solo representan el 13 % de la población de Estados Unidos.

En un conteo histórico desde el 2013, los afroamericanos estadounidenses tienen tres veces más posibilidades de ser asesinados por la policía que los blancos.

La mayor diferencia se da en la ciudad de Boston, donde por cada muerto blanco por la acción policial mueren 25 negros.

La desigualdad es muy grave en ciertas ciudades, como Chicago, donde la tasa es 25 veces mayor. En Minneapolis, la tasa es 28 veces más alta.

En esta última ciudad, hace ya más de dos años y medio, fue asesinado George Floyd. El caso desencadenó una ola de protestas nacionales para exigir justicia racial y el fin de la violencia policial. Pese a la amplia atención que provocaron las manifestaciones y a los anuncios políticos, la realidad es que dicha violencia ha aumentado. También cabe recordar que la ley de la reforma policial que llevaba el nombre de George Floyd nunca fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos.

Sin embargo, las organizaciones sociales aseguran que se han producido algunos progresos. Por ejemplo, según la ONG Campaign Zero, más de 340 ciudades han aprobado desde 2020 políticas de uso de la fuerza más restrictivas. Además, seis estados han restringido las órdenes emitidas por jueces que permiten a la Policía entrar en una propiedad sin notificación previa, que en muchas ocasiones desencadenan situaciones que pueden llevar fácilmente a una escalada de la violencia.

Sin denuncias

Desde el año 2013, cuando comenzó este mapeo, la policía estadounidense ha acabado con la vida de mil personas cada año. En el 98,1% de los casos, el homicidio no ha tenido consecuencias penales para él o los policías involucrados.

No obstante, los datos de la violencia policial podrían incluso ser peores de lo que señala el informe. Un estudio publicado en The Lancet en 2021 demostró que aproximadamente la mitad de los asesinatos cometidos por agentes del orden no se denuncian. Por eso, el número real de personas asesinadas a manos de la Policía podría ser incluso el doble de lo que denuncian las investigaciones.

Como explica Sharon Zhang en Truthout, el análisis se produce dos años después de que Black Lives Matter desencadenara una avalancha de protestas contra la policía en 2020, “pero a pesar de la atención prestada a la cuestión y el trabajo incansable de los activistas abolicionistas en los últimos años, las ciudades han seguido aumentando los presupuestos de los departamentos de policía, restando fondos a los recursos públicos críticos y aumentando el poder de las fuerzas del orden”.