Por 18 votos en 31, Senado votó en general la LUC y desde este jueves tratará los artículos

Por 18 votos en 31, la Cámara de Senadores votó en general el proyecto de ley de urgente consideración. La votación en el plenario empezó este miércoles, a las 9:30 horas, y la discusión se extendió hasta pasadas las 23 horas. La cámara está en sesión permanente, por lo que fue a cuarto intermedio y retomará la votación de los artículos a las 9:30 horas de este jueves.

Los senadores del Frente Amplio no votaron el proyecto de ley en general, pero sí lo hicieron los legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y la presidenta de la cámara, Beatriz Argimón.

Después del trabajo de la comisión especial, la versión final de la norma quedó con 476 artículos. El Partido Colorado y Cabildo Abierto ya habían adelantaron que votarían en general la iniciativa, mientras que el Frente Amplio no lo haría.

Al comienzo de la sesión, el senador blanco Gustavo Penadés dijo que el texto final es equilibrado. "Había temas en los que por supuesto no nos podíamos poner de acuerdo porque son visiones diametralmente opuestas. Una de esas visiones logró la mayoría en el balotaje y conformó gobierno, y la otra es el principal partido de la oposición", expresó.

“En esta ley radica lo que para el gobierno se entiende que hay que atender con urgencia”, dijo Penadés. Sobre el final de la sesión, aseguró que rechaza "con toda contundencia" que en la jornada se pusiera en tela de juicio la constitucionalidad del proyecto de ley.

Además, se refirió a algunas delegaciones que comparecieron ante la comisión. “Estoy cansado de escuchar delegaciones públicas y privadas que vienen a avisar lo que van a hacer, ¡y lo vienen avisando desde hace 30 años, que fue cuando yo ingresé a este Parlamento por primera vez! Y en el medio hay miles y miles y miles de jóvenes, niños, compatriotas que padecen la inacción”.

También dijo que el Partido Nacional no tuvo ningún “prurito” en retirar artículos que más adelante se dieron cuenta de que contravenían la Constitución

Por su parte, el Frente Amplio apoyará 51% de los artículos. "Fuimos con un talante de oposición responsable y constructiva”, dijo en referencia a eso el senador frenteamplista Charles Carrera.

Uno de los más duros de los legisladores opositores fue el senador Óscar Andrade, quien hizo énfasis en los artículos que refieren a la seguridad y al trabajo. "¿Alguien puede decir que entre nosotros hay alguien más preocupado que el otro por la seguridad, que hay alguien que tiene más sensibilidad que el otro ante la violencia, que se siente más o menos dolido cuando roban o se mata a un comerciante? No puede estar en ese nivel de fango esa discusión, ¡no está ahí! Está en cómo construimos elementos eficaces para atender un fenómeno social profundo", dijo y citó argumentos del Instituto de Derecho Penal y Criminología, del fiscal de Corte, entre otros en contra del primer capítulo de la ley dedicado a la seguridad. “No es el Frente Amplio buscándole la quinta pata al gato”, afirmó.

A su turno, el exministro del Interior y senador Eduardo Bonomi dijo que la ley que están votando "no es la misma" que ingresó sino que es "una síntesis mucho más cabal del conjunto de la coalición". "Perdió parte del afán privatizador que tenía la ley original pero mantiene lo que pretendía el Poder Ejecutivo: un marco adecuado para desarrollar su programa de gobierno", afirmó.

Diego Battiste

De todos modos, cuestionó parte de las medidas, sobre todo los cambios a Colonización, al derecho laboral –dijo que dos de los artículos "operan como un misil" sobre el derecho a huelga y sobre la libertad sindical– y los cambios a la ley de inclusión financiera: "Habilitar el pago con dinero físico implica un retroceso. (...) Cualquiera que haya trabajado sabe cómo funcionan las relaciones laborales: el empleador le dirá al trabajador cómo va a cobrar y este no tendrá otra alternativa, porque la ley no la da. ¿Eso es libertad para el trabajador? No. Eso es libertad para el empleador".

El senador nacionalista Jorge Gandini dijo que se puede estar en desacuerdo con el contenido, pero nadie se puede “sorprender” por la ley urgente. Recordó que el 30 de marzo de 2019, cuando Lacalle Pou ni siquiera era precandidato, habló sobre el proyecto de ley que quería presentar en caso de ser electo presidente.

Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, se refirió a los temas en los que su partido tuvo que ceder. "Es claro que nosotros tuvimos que negociar mucho en esta ley, es claro que no todo lo que se va a votar en esta ley y vamos a apoyar con nuestros votos nos resulta simpático o lo hubiéramos impulsado nosotros. Pero es claro, también, que en toda negociación hay que ceder algo para llegar a un acuerdo", dijo.

Diego Battiste

Sin embargo, no dio lugar a los cuestionamientos al proyecto de ley hechos por organismos internacionales, que fueron citados por algunos legisladores del Frente Amplio en la sesión. "La ONU, tal o cual repartición, tal o cual funcionario; siempre son extranjeros que dicen que está mal tomar tal o cual medida prevista en esta ley. Yo quiero pensar como uruguayo y pensar con nuestra mente, no seguir comprando libretos extranjeros", indicó.

El senador Andrade retrucó que no corresponde tildar de "peones serviles" a quienes tienen en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales, como planteó Manini Ríos, y dijo que no va a aceptar que le den "clases de artiguismo".

Como al principio de la sesión, el exdirigente sindical se refirió al proyecto de ley presentado días atrás por Cabildo Abierto para otorgarle personería jurídica a los sindicatos, que a su juicio tiene artículos "casi calcados" a los de la norma presentada en dictadura por Néstor Bolentini para reglamentar la libertad sindical y los sindicatos.

El senador frenteamplista Enrique Rubio dijo que el contenido de la ley es una "exageración completa". "Hay una ambición desmedida, creo que una buena parte de ella es un boomerang: levanta la vara tan alta y hace promesas tan altas que después se encontrará con la realidad", advirtió.

Sergio Abreu, el senador del Partido Nacional, dijo que el proyecto de ley "quiere enfrentar la pachorra, esa bacteria que nos hace lentos al actuar y verborrágicos al hablar de cambios que nunca llegan".

El colorado Germán Coutinho adelantó que no va a votar los tres artículos que suplantaron el artículo 230 del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que disponía la derogación del monopolio de Ancap para importar, exportar y refinar petróleo crudo y sus derivados. A su juicio, se tendría que haber dejado la versión original, que era resistida por sus correligionarios, Cabildo Abierto y el Frente Amplio.

El nacionalista Juan Sartori planteó que 45 días de discusión en una cámara son suficientes, incluso "demasiado", y expresó su deseo de que a partir de ahora esta sea la norma y no la excepción.

Diego Battiste

Alejandro Sánchez, del Frente Amplio, dijo que "es la primera vez que un gobierno es tan osado en poner un contenido tan vasto" en un proyecto de ley de urgente consideración. "Creo que no es la mejor manera de legislar y menos decir que esto es una oda a la democracia", afirmó. A su vez, retomó las palabras de Rubio y advirtió que los cambios del proyecto de ley generarán nuevos problemas. Por ejemplo, preguntó qué va a interpretar la policía sobre la prohibición de los piquetes cuando se encuentre con que una comparsa corta la calle. Según Sánchez, la nueva disposición podría ser interpretada con discrecionalidad en este y otros casos por las fuerzas de seguridad.

Por el camino quedaron algunas disposiciones que el Poder Ejecutivo había incluido pero no contaba con el respaldo de los dos principales socios de la coalición de gobierno: el Partido Colorado y Cabildo Abierto.