Por qué directora del Solís seguirá trabajando pese a estar sumariada

La Intendencia de Montevideo abrió un sumario a la directora del Teatro Solís, Daniela Bouret, luego de que una investigación administrativa constató un "ambiente laboral insano" dentro de la institución al que "habría contribuido" la jerarca. El director de Gestión Humana de la comuna, Eduardo Brenta, pidió que el proceso se gestione con "celeridad", aseguró a El Observador. Mientras la comuna continúe investigando, la jerarca seguirá ejerciendo funciones.

Brenta explicó que adoptaron la decisión de no apartarla del cargo porque los profesionales de Asesoría Jurídica no encontraron mérito suficiente para hacerlo. "Si bien encontramos que había elementos suficientes para iniciar un sumario, no fueron de una entidad tal que ameritara pedir una separación del cargo", expresó a El Observador Ernesto Beltrame, el director de la división que profundizará la investigación para la que declararon cerca de 80 personas.

Cuando comience la etapa de sumario, Bouret accederá a leer los testimonios de los funcionarios, para poder presentar una defensa. No obstante, Beltrame dijo que aunque la duración está establecida mediante la normativa departamental, dependerá "de las pruebas que pueda llegar a producir la persona sumariada".

Hasta que la etapa de sumario no haya concluido, el contenido de la investigación administrativa se mantiene en reserva y las personas implicadas no pueden hacer declaraciones al respecto. Gestión Humana designó a un asesor que está trabajando en el teatro Solís, mediando en la relación entre los funcionarios y la dirección de la institución.

¿Por qué la Intendencia ordenó abrir una investigación? El 16 de julio de 2018, 54 de los 80 funcionarios del teatro presentaron ante la Intendencia de Montevideo una denuncia formal contra Bouret. En el documento aseguraron que la directora había cometido "maltrato psicológico y hostigamiento laboral", "denostación pública de funcionarios (...) provocando desprestigio personal y/o profesional en base a rumores", "persecución de personal no 'alineado' a sus ideas", "acoso maternal directo e indirecto", entre otras condiciones laborales desfavorables.

La investigación comenzó en octubre de 2018, a pedido de la unidad dirigida por Brenta, quien solicitó a la unidad Sumarios “la realización de una investigación administrativa a fin de esclarecer los hechos denunciados y deslindar eventuales responsabilidad que pudieren corresponder”. Los técnicos que emprendieron la investigación "no encontraron elementos para determinar que hubiera acoso", pero como constataron un "ambiente laboral insano", recomendaron abrir un sumario.

Desde su ingreso como directora en 2014 hasta principios de 2018, 17 personas renunciaron –según expresó el sindicato en un comunicado– y, al ser consultadas por El Observador, tres de ellas dijeron que la causa de su dimisión estaba directamente vinculada con la jerarca.

Bouret dijo en su momento a Búsqueda que la denuncia había surgido "en el mismo momento en que el teatro comenzó a descontar de su salario a los funcionarios que no cumplían con sus contratos laborales". La directora argumentó que era "la primera vez en 14 años" que se realizaban esos descuentos y que ello había causado diferencias.

Consultados por El Observador, integrantes del sindicato de funcionarios dijeron este jueves que "el ambiente laboral en el Teatro Solís no es bueno" y que lo que más les preocupa ahora es asegurar sus puestos de trabajo. Brenta aseguró que la semana que viene los recibirá para dar a conocer el informe final de la investigación.

Tanto Brenta como Bouret integran la Vertiente Artiguista. El primero ocupó el quinto lugar en la lista de las pasadas internas, mientras que la directora del Solís figuró en penúltimo lugar, detrás del ministro de Defensa José Bayardi.

El director de Gestión Humana destacó como una "muestra de transparencia" que ordenara que la directora del Teatro Solís fuera sumariada, teniendo en cuenta su vinculación política. "El hecho de que los dos seamos de la Vertiente Artiguista no supuso espacio de ocultamiento, al contrario. Esto es un acto que demuestra transparencia, me podría haber sentado arriba del expediente, ¿no?", manifestó.