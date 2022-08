"¿Por qué molesta tanto Tv ciudad?": Fernando Pereira defendió al canal de la IM

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, escribió en Facebook una defensa de TV Ciudad, en donde asevera que “no es legítimo desacreditar la televisión pública” de la ciudad.

“Estar en campaña electoral está muy vinculado a este tipo de actitudes que no valoran lo cultural, lo informativo, el mundo de la cocina”, manifestó Pereira.

La publicación llega luego de las críticas de la presidenta de la Departamental del Partido Nacional, Laura Raffo, y el cruce entre la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo (IM), María Inés Obaldía, y el edil blanco Diego Rodríguez por el tema. En el primer caso, Raffo opinó que la intendenta Carolina Cosse “utiliza” al canal “con un propósito político”, mientras que el edil solicitó que Obaldía difunda el rating de Tv Ciudad ya que “en la respuesta por escrito a un legislador no está”.

De esta manera, el presidente de la coalición de izquierda aseveró: “En este canal se puede ver los 20 de mayo la marcha (del Silencio) en vivo y programas especiales en defensa de la memoria y el reclamo de verdad sobre los desaparecidos. Los actos de 1º de mayo, que nadie vería por tv abierta en vivo si no fuera por Tv Ciudad y Canal 5 (TV pública)”. Pereira también argumentó que si no fuera por Tv Ciudad no habría transmisión en vivo desde Madrid con la entrega del premio Cervantes a Cristina Peri Rossi, ni tampoco llegaría a la gente de manera gratuita la NBA.

“Sin esta señal no te enterarías dos veces por semana, tanto en los informativos como también en Mirá Montevideo, que siguen funcionando, y por cientos, ollas populares. Sin TV Ciudad solo quedaría el titular de algún diario que el 28% de los trabajadores privados no tuvo pérdida salarial y no como tituló MVD Noticias, que el 72% de los trabajadores privados sí tuvo pérdida salarial. Sin TV Ciudad no habría tenido la gente tres partidos gratis de la selección. Sin TV Ciudad en concierto, a la gente no le llegaría un show nacional o internacional en su pantalla abierta, y así puedo seguir”, escribió el expresidente del PIT-CNT.

Finalmente, insistió con que la presión sobre Tv Ciudad “debería llevar a ver parte de su programación” y ahí la población se dará cuenta de que le miente.

“La televisión pública no le pertenece a ningún gobierno, es propiedad de toda la ciudadanía”, concluyó.