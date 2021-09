Por qué piden "proteger" el 10% del mar uruguayo y qué dice el gobierno

La organización Océanos Sanos le envió al gobierno uruguayo el año pasado un documento en el que le exhorta declarar como área protegida 12.800 kilómetros que va desde la zona de la Isla de Lobos hasta Cabo Polonio, informó en enero el semanario Búsqueda. Eso representa el 10% de la zona marítima nacional.

Uruguay se comprometió con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que especifica que los países declararían al 30% de su área marítima como zona protegida. Uruguay se comprometió que en 2020 llegaría al 10%. Esto no ocurrió. Hoy hay algunos lugares puntuales que tienen esta declaración como el área marina Cerro Verde, Cabo Polonio, Laguna de Rocha y Laguna Garzón.

La solicitud, hecha a principios del mandato del nuevo gobierno en 2020, todavía no ha sido aprobada, más allá de que el gobierno anunció a principios de año su compromiso de declarar como protegida una zona marítima, en una entrevista hecha por el ministro de Ambiente, Adrián Peña, al medio Diálogo Chino.



“Está en consideración de los técnicos”, aseguró este miércoles a Cromo el director Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de esa cartera, Gerardo Evia. “Aún no hemos fijado una posición a nivel país”, comentó.

El jerarca también aseguró que estas medidas implican articular acciones con Cancillería (por temas limítrofes de aguas internacionales), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y contar con recursos para llevar a cabo esas medidas de protección. Por ejemplo, contar con el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional. “De nada sirve que declare área protegida si después no tengo los aviones o los barcos para hacer cumplir esas medidas definidas”, agregó.

Por qué protegerlo

En la zona de la Isla de Lobos hay varias especies de importancia comercial con problemas de manejo y conservación como gatuso, corvina y pescadilla.

Un área protegida no implica "prohibir" sino "regular", indicó a Cromo, Rodrigo García, actual director de Medio Ambiente de la Intendencia de Rocha y fundador de Océanos Sanos, la organización no gubernamental que elevó esta propuesta a las autoridades gubernamentales.



"Básicamente los stockse están sobreexplotados, o en el borde de estarlo", comentó García.

La propuesta de declarar como área protegida a esta zona, que principalmente trabajaría en el campo de la prevención, hay una serie de islas sumergidas.

“Es un área muy grande. Estamos hablando del área equivalente al departamento de Rocha, que están a muy poca superficie del agua. Estas tienen una enorme biodiversidad biológica”

En esta zona hay especies que los uruguayos ni siquiera consumen y tampoco exportan. Un ejemplo es el pez limón, que en los meses de primavera y verano se concentran en esas zonas. “Es uno de los peces más valiosos del mundo comercialmente hablando”, comentó García.

A este lugar vienen múltiples pescadores argentinos a llevárselo. “No solo que no lo pescamos, sino que lo regalamos para que lo vengan a pescar”, comentó.

Por eso, comentó, es indispensable que dé esta declaración para promover la pesca "responsable". Esto significa que los pescadores puedan hacerse de ellos en un momento en el que no hay período de reproducción.

De hecho, García comentó que hay estudios que establecen que en las inmediaciones de áreas marinas protegidas se llega a pescar un 300% más que en cualquier otra área del océano.

El valor de ese pescado en un área protegida es hasta 10 veces mayor que en un área que no es protegida. ¿Por qué? En el mercado internacional, aseguró García, la gente que consume pescado mira el origen. Y si salió de una zona cuidada paga más porque entiende que se veló para custodiarla más. “Son detalles en los que Uruguay está muy lejos, pero es a lo que hay que apuntar”, comentó.

Esta organización también considera que esta zona tiene un potencial turístico “enorme”. Por ejemplo, para una actividad recreativa responsable y sostenible. “Se forman arrecifes que son muy buenos para bucear en ciertas épocas del año. Sobre todo cuando no hay tormentas y el agua es clara. El uruguayo no se imagina que exista eso. Estos lugares no están explorados porque todavía no se terminaron de identificar”, comentó. Dirigirse a estos sitios requiere de infraestructura ya que implica navegar durante dos o tres horas. “En el mundo para bucear en lugares así se paga muy bien”, agregó el experto.

Entre cetáceos y lobos marinos

Entre julio y octubre, la costa este de Uruguay se transforma en un lugar predilecto por los cetáceos para socializar. Entre las especies con mayor frecuencia de avistaje está la ballena franca austral, el delfín tonina, el delfín franciscana, así como la orca.

Esto genera una actividad turística para muchos uruguayos que acuden a distintos puntos de avistamiento en esa zona del país. En caso de no proteger el mar se podrían producir “alteraciones o impactos negativos en su hábitat”, señala el documento. “Obras e infraestructuras podrían alterar significativamente a los cetáceos y ocasionar serios perjuicios a las especies a nivel local y regional”, señala el documento.

Las colonias de lobos marinos son una gran atracción ecoturística. Sin embargo, es una actividad que también puede “causar alejamiento, cambios de comportamiento y/o respuestas agresivas de los animales”. Por eso, “el turismo no planificado” puede “degradar el ecosistema y a largo plazo afectar la sostenibilidad de la propia industria”.

En el documento establecen que la utilización “planificada” de Isla de Lobos con fines turísticos debe estar precedida “de un estudio científico riguroso” de todos aquellos aspectos que puedan poner en riesgo no sólo su lobería, “sino también el resto de componentes que integran su ecosistema y áreas adyacentes”.