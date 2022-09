Por qué son caros los celulares en Uruguay: ¿conviene comprarlo en Argentina?

A veces dudamos: ¿vale la pena comprar un celular nuevo en Uruguay? ¿O más vale traerlo del exterior? ¿Cuánto cuesta en cada uno de los países?

A modo de comparación, un iPhone 11 de 128 GB, cuyo modelo fue lanzado en setiembre de 2019, cuesta US$ 500 en Estados Unidos. Hoy en Uruguay cuesta US$ 1.000 (aunque hay lugares en los que se puede conseguir por US$ 800).

Los argentinos que quieran comprar el mismo dispositivo en una tienda oficial deben abonar 270 mil pesos argentinos que, al dólar oficial, son unos US$ 1.785. El uruguayo que quiera hacer valer la situación cambiaria y pagarlo aprovechando el dólar blue, lo consigue por US$ 940.

En Paraguay, el mismo modelo cuesta casi 5 millones de guaraníes, poco más de US$ 700. Esto obedece a que el IVA en ese país es del 10% (en Uruguay es del 22%).

"No están tan baratos los teléfonos en Argentina. Una cosa que sucede es que hay muy pocos modelos. Sí encontrás Samsung y sus últimos modelos, y también Motorola. Pero no encontrás muchos iPhones, y recién acaba de entrar Xiaomi (...) Es muy limitado", comentó Tristán Larcade, dueño de Market.uy, empresa con 42 puntos de venta de celulares en todo el país.

Una de las razones que explica esta situación es que Argentina no importa teléfonos, sino que recibe las partes y las termina de ensamblar en Tierra del Fuego. Eso para las compañías no termina de ser del todo atractivo, explicó Larcade.

Además, en Argentina es casi una norma pagar todo en efectivo, por lo que no podés acceder a algunos descuentos. En Uruguay, en casi todos lados hay lugares que cuentan con convenios con bancos locales y pagarlo con ciertas tarjetas podría hacerte pagar un poco menos.

¿Por qué no se compra en el exterior?

¿Por qué, si cuesta más barato en el exterior, no lo compro afuera? Primero hay que saber que los teléfonos hoy son casi todos multibanda. Quiere decir que sea donde sea que lo compres, podrías colocarle una tarjeta SIM de Antel, Claro y Movistar y que funcione sin problema.

El problema ocurre si al celular le pasa algo. Seguramente estés más dispuesto a pagar un poco más en Uruguay ya que si tu dispositivo sufre algún desperfecto, tenés posibilidades de reclamar uno nuevo. Si lo adquirís por eBay, ¿a quién le reclamarías?

Además, al comprarlo en el exterior hay que hacer tareas burocráticas. Si lo comprás en Uruguay, el retiro es inmediato. Esto es valorado por los usuarios uruguayos, contaron fuentes del sector.

¿Por qué es tan caro acá?

Primero hay que saber que para que el dueño de un puesto de venta lo tenga en exhibición debe pagar 35% del costo de origen. Eso obedece al costo general de la importación. Luego, hay que agregarle el IVA (22%), contó Larcade. Y, luego, si lo vendés por Mercado Libre tiene un costo adicional, sumado al de la tarjeta de crédito.

Fuentes vinculadas al sector contaron a Cromo que hay dos motivos por qué es más caro. Primero por el costo directo e indirecto (ponerlo en exhibición, los empleados que lo venden, la luz, el agua y hasta los impuestos municipales). En algunos shoppings, además, exigen dinero por el caudal de ventas que haya tenido un comerciante.

El segundo motivo es por el tamaño de mercado: al no haber tanta población, es difícil que un dispositivo tenga gran volumen de ventas.

Larcade lo ejemplificó con el lanzamiento de un iPhone 14. “Si traigo 1.000 teléfonos iPhone 14 al Uruguay soy un delirante. Porque me va a costar muchísimo vender 1.000 teléfonos iPhone 14. No hay mercado, no hay escala”, aseguró.

Por el contrario, un vendedor de celulares mexicano que decida comprar 1.000 iPhones tendrá más facilidad para comercializarlos al usuario final. “Ese vendedor mexicano seguramente pueda acceder a precios de compra mucho mejor”, comentó Larcade.

Según contó, cuanto más teléfonos le compra al fabricante, menos termina pagando el producto final.

“Eso hace que el costo Uruguay sea un costo un poco más elevado”, comentó.

¿Cuáles son los teléfonos más caros en Uruguay?

El teléfono más caro de Samsung es el Samsung Galaxy Z Fold 4G de 256 GB. El precio estándar es de US$ 2.630, pero en la preventa se puede conseguir por US$ 2.210. Si se paga con una tarjeta bancaria promocional, es posible abonar US$ 1.989 por él.

Este dispositivo es plegable y es el más moderno que Samsung ha lanzado al mercado en el último año. Es un formato que se puede usar como un dispositivo de 6,2 pulgadas, pero, si se quiere, podría ampliarse y funcionar casi como una tablet.

En Estados Unidos el precio estándar de ese mismo modelo es de US$ 900. En España cuesta € 1.800.

En Uruguay, un iPhone 13 mini de 256 GB cuesta US$ 1.499, el 13 "tradicional" con el mismo almacenamiento US$ 1.699 y el 13 Pro Max asciende a US$ 2.099. Este último es el más caro de la familia Apple. En casi todos los lugares podés encontrar promociones con tarjetas de crédito asociadas.

Los precios de estos dispositivos bajarán con la llegada del iPhone 14, que se espera sea arriben al país entre fines de octubre y principios de noviembre a distribuidores autorizados.

El precio de lanzamiento partirá desde los US$ 1.400 en el modelo más barato de esta nueva versión, contaron a Cromo desde una de los puestos de venta autorizados.

En Estados Unidos, el teléfono inteligente más nuevo de Apple cuesta US$ 799 en su modelo de base, el mismo precio que la versión actual, mientras que un iPhone 14 Pro Max premium costará US$ 1.100.

Las características del nuevo iPhone 14 incluyen una batería más duradera y nuevas capacidades fotográficas para capturar escenas "ultra anchas" y entornos con poca luz. El dispositivo tiene una pantalla de 17 centímetros y una función de "SOS de emergencia" para habilitar el envío de mensajes sin tener cobertura de wifi, que por ahora no estará disponible en Uruguay.