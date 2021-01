Por qué Warren Buffett piensa que el bitcoin es "veneno para ratas al cuadrado”

Más allá del meteórico ascenso de Bitcoin, aún existen grandes personalidades del mundo de los negocios que dudan de las bondades de la criptomoneda. Uno de ellos es el multimillonario Warren Buffett, CEO de Berkshire Hathaway, que ha renegado de los bitcoins en varias ocasiones pese a alcanzar máximos históricos.

Las frases de Buffett sobre los bitcoins y las criptomonedas son lapidarias. El multimillonario, a lo largo de su carrera empresarial, ha hecho hincapié, en varias ocasiones, que este tipo de moneda "es básicamente una ilusión" porque "puedes mirarlo todo el día y no vienen pequeños bitcoins ni nada de eso". Básicamente, este tipo de dinero es para Buffett algo similar a tener un folio en blanco sin valor por lo que siempre aconseja ser "dueño de activos productivos en los próximos 50 años".

Una vez llegó a decir que "el bitcoin es probablemente veneno para ratas al cuadrado”.

"Siento mucho que suceda porque la gente se hace ilusiones de que algo así va a cambiar sus vidas", comentó en otra ocasión el multimillonario.

"Básicamente, las criptomonedas no tienen valor y no producen nada. No se reproducen, no pueden enviarte un cheque por correo, no pueden hacer nada, y lo que esperas es que alguien más venga y te pague más dinero por ellos, pero luego esa persona tiene el problema. En términos de valor: cero", expresó el oráculo de Oklahoma. "Básicamente es un espejismo. Es una forma muy efectiva de transmitir dinero y puedes hacerlo de forma anónima y todo eso. Un cheque es una forma de transmitir dinero también. ¿Acaso los cheques valen mucho dinero solo porque pueden transmitir dinero? Espero que Bitcoin se convierta en una mejor forma de hacerlo, pero puedes replicarlo de muchas formas diferentes. La idea de que tiene un gran valor intrínseco es solo una broma en mi opinión".

En otra oportunidad, Buffet hizo mención al problema que también ven muchos reguladores. "Bitcoin ha sido utilizado para mover una buena cantidad de dinero de forma ilegal. El movimiento lógico de la introducción de Bitcoin es hacer valijas pequeñas porque el dinero que se llevó en maletas de un país a otro. Puedes ver eso como la contribución económica de bitcoin a la sociedad", expreso.

A principios de este mes, la revista Forbes publicó un artículo acerca de por qué Buffett nunca comprará Bitcoin. El sitio Cointelegraph, especializado en criptomonedas, se hizo eco de esto con una nota titulada Warren Buffett no compra bitcoin y está bien, para explicar los argumentos del multimillonario inversor.

“Warren Buffett siempre ha sido muy claro con sus inversiones. Él compra negocios. Invierte en negocios con activos, productos e ingresos. Es lo que hace. No invierte en arte, oro, o mercancías. Tampoco le gusta el dólar. Pero debe tener algo en sus reservas para poder comprar en el caso de una oportunidad y por su negocio de seguros. Es decir, tiene dólares y bonos por obligación. Pero, en términos generales, solo compra negocios.”, se señala en la nota de Cointelegraph.

El portal recuerda que Buffett, por ejemplo, no invierte en oro porque lo considera un activo especulativo. “No invierte en activos especulativos por el simple hecho que no sabe cómo hacerles un avalúo objetivo. En el caso de un negocio, es diferente, porque se puede estudiar los activos, los productos y los ingresos. Sin embargo, los activos especulativos definen su precio mayormente debido a la oferta y la demanda. Es decir, es sumamente complicado hacer un avalúo en estos casos. No hay nada malo con la especulación o los activos especulativos. Es simplemente que, como lo ha dicho mil veces, no son la especialidad de Warren”, se comenta.

El artículo concluye que Buffett solo invierte en lo que puede entender y que ese es su estilo.

“Invertir en las cosas que uno entiende también se refiere a la predictibilidad del negocio. ¿Dónde estará Coca-Cola en 10 años? ¿Dónde estará Amazon en 10 años? ¿Dónde estará Bitcoin en 10 años? Si no sabe la respuesta con plena seguridad, no invierte. Es su método y está en su derecho”, apunta Cointelegraph.

(Cronista – RIPE y Cointelegraph)