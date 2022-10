"Porfa avisa para ir a verte": Humberto de Vargas cantó en Fun Fun y dejó contentos a sus fans

Humberto de Vargas cantó este sábado en el bar Fun Fun. TV Show informó que el comunicador aceptó la invitación de subir a escena mientras tocaba el dúo "2 guitarras". De Vargas, que además de ser presentador, canta y actúa, interpretó el tema "Libre" de Nino Bravo.

El comunicador compartió un video en su cuenta de Instagram donde agradeció al bar y a "2 guitarras". El dúo, justamente, escribió en los comentarios de la publicación: "¡Brillante performance, Humberto! Nadie creería que salió todo improvisado en segundos".

Pero la participación de Humberto de Vargas fue también celebradada por la audiencia presente —acompañando la música con palmas— y por los usuarios en redes sociales.

"¡Buenísimo, Humberto, porfa avisa para ir a verte!", le escribió en los comentarios @lizebano. "Buen tema, mejor intérprete", señaló @ramirezpena.maria. "Espectacular interpretación", aseguró reginafarias2499.

El comunicador ya había aparecido públicamente en Algo que decir (canal 12), a inicios de setiembre, dos meses de ser desvinculado de canal 10 por su caso judicial.

"No me dejó ningún otro aprendizaje que el saber que cometí un error, que como tal me enviaron a un tribunal de faltas, que determinaron una pena y esa pena ha sido cumplida", señaló en aquella ocasión.