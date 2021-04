Precio de boletos: suburbanos plantean a Heber situación de déficit mientras MTOP evalúa ajuste

La Cámara de Empresas del Sistema de Transporte Metropolitano (Cestrame) —compuesta por Copsa, Ucot, Coetc, Come, Tala Pando Montevideo, Casanova, Cita y San Antonio, que operan en área metropolitana— se reunirán esta mañana a las 11 con el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber para plantearle las "inquietudes" del sector ante un déficit creciente.

Las empresas contrataron una consultoría de CPA Ferrere, para la que cada una aportó sus datos junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). La presentación de las condiciones del sector y las conclusiones estará a cargo del economista Gabriel Oddone.

"Básicamente va a reflejar lo que todas las empresas teníamos: un déficit que crece desde 2013 a la fecha", adelantó en diálogo con El Observador el gerente general de Copsa, Javier Cardoso. El contador —cuya empresa abarca al 45% del mercado de los suburbanos— señaló que toma esa fecha como punto de quiebre dado que fue el año con más usuarios, antes de comenzar a caer.

"Hoy está cerca del 80% de los servicios en las calles para una recaudación del 50%. Ya antes, estando empatados entre uno y otro, había déficit", afirmó Cardoso. Días atrás el coordinador de Área Metropolitana del MTOP, Joselo Hernández, había informado que la ocupación de los coches era del 48% en promedio respecto a su capacidad. "El planteo es la puesta en conocimiento de las condiciones a las autoridades. Hasta ahora cada empresa trasladaba su situación, y ahora es el sector todo el que traslada los números", señaló.

"Ahí seguramente habrá sugerencias", adelantó el gerente de Copsa, quien aclaró que se enterará de los resultados de la consultoría de CPA en la propia reunión con Heber: "No hay soluciones mágicas: podés racionalizar servicios, si la demanda no existe, no tiene sentido más oferta. Otra posibilidad son las políticas de subsidio: Si quiero que haya ómnibus a la 1 de la mañana a pesar de que no existe la gente, ahí tiene que haber una política de subsidios o cambios en la estructura. O si no, aumentás la tarifa: el aumento solo no es la solución, porque puede ser muy grande y ahí cae la demanda", sostuvo.

Cardozo indicó que hoy cada kilómetro recorrido por pasajero cuesta $ 72,813, por lo que el precio que fija por decreto el MTOP no alcanza para cubrir los costos de la actividad. El último ajuste fue en febrero del 2020, cuando aún era ministro el frenteamplista Víctor Rossi. La adminstración de Heber aún no ha ajustado los precios, y en el marco de las negociaciones salariales con los trabajadores del sector está evaluando si hacerlo este semestre.

"Hoy estamos 20 pesos abajo del costo por kilómetro. Y esa es la queja generalizada que hemos tenido", apuntó Cardozo, y sopesó como una posibilidad el "pasar a un sistema como el de los urbanos" —jursidicción de la Intendencia de Montevideo (IMM)—: "Ahí brindás el servicio social y no hay que preocuparse porque siempre va a estar el dinero al final del día", expuso. En Montevideo el 35% de los costos de actividad se financian entre la comuna capitalina y el gobierno nacional.

En los suburbanos, en cambio, los aportes del gobierno vienen por el lado del fideicomiso al gasoil y cubre la diferencia a la hora del pago de los boletos estudiantiles, que tienen descuentos para viajar. El resto debe financiarse con la recaudación que, al presentar caídas ante la baja de la movilidad, deriva en un déficit creciente.

A mediados del año pasado el MTOP aprobó una serie de "subsidios de guerra" en el marco de la emergencia sanitaria, cuyos montos se repartieron entre junio, setiembre y diciembre, y acabaron totalizando una suma de $ 860 millones. No obstante, ese dinero se distribuyó entre todos los sectores: urbanos, suburbanos e interdepartamentales". "Una cosa es cuando venís cero a cero y te dan el dinero. Otra cosa es cuando venís perdiendo, con menos espalda: te dan dinero pero estás perdiendo igual", consideró al respecto el gerente de Copsa.

"En cada oportunidad hemos tratado de que se nos autorizara a reducir la oferta. En los primeros días de abril tratamos y la respuesta fue negativa. Pasan los días y seguimos perdiendo, y la situación financiera se hace cada vez más difícil", dijo Cardoso, quien agregó que la suba del dólar encarece la adquisición de repuestos. "Supongo que se va a hacer el ajuste (tarifario)", especuló en la previa de la reunión, "inclusive por los trabajadores que están pidiendo que haya una adecuación y recuperar (el poder adquisitivo) ante la inflación".