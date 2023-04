Precios de los ganados firmes y los granos bajan un escalón

La demanda de ganado para faena sostiene la estabilidad de los precios en Uruguay, con expectativas de mayor dinamismo para después de Semana Santa. El área de colza se reducirá 30% este año en Uruguay tras el récord de 350 mil hectáreas en 2022 y los granos en Chicago bajaron un escalón luego de las ganancias de la semana anterior. Y al cierre de otra semana de actividad en los mercados de tres de los principales rubros que Uruguay exporta, en el lanero persiste el tono bajista.

Firmeza en el ganado

En un escenario de mínima oferta de ganado especial y poca operativa por Semana Santa, el mercado ganadero local mantiene la firmeza.

El novillo especial cierra la semana sobre los US$ 4,15 a US$ 4,20 por kilo en cuarta balanza. Hay mayor interés por vaca gorda y eso se refleja en ganancias de algunos centavos para esa categoría en los últimos días. La vaca gorda bien completa ronda los US$ 4 por kilo y la vaca gorda buena en el eje de US$ 3,90.

Con más oferta de ganado general que especial, la brecha de valores entre unos y otros se va acortando, dijo Pablo Sánchez, integrante de Escritorio Walter Hugo Abelenda y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Valores del ganado bien terminado.

La operativa industrial se redujo la semana pasada: 39.682 vacunos. Hay plantas que no están faenando o trabajando solo para el abasto, como Frigorífico Las Piedras y San Jacinto.

El volumen de vacunos faenado en marzo cruzó las 200.000 cabezas por segundo mes consecutivo, algo que no se daba desde mayo/junio de 2022.

La participación de hembras se correspondió con el mayor interés que registra el mercado y en marzo alcanzó su mayor volumen faenado de los últimos nueve meses.

La oferta de ganado con buena terminación es baja y se espera que siga restringida en el corto plazo, a pesar de que va cambiando el panorama forrajero de los campos. “Volumen de comida se verá dentro de 20 días, o un mes”, estimó Sánchez.

“En el corto plazo no vamos a tener abundancia de ganado”, remarcó, con un panorama de firmeza hacia adelante. La sequía golpea todavía a las aguadas, que en muchos lugares no han logrado recuperarse.

La faena acumulada.

En la reposición, hay mucha demanda, principalmente en lo que son negocios cortos. Los ganados grandes se han ido en su mayoría con destino a corrales, tanto en vaca como en novillo, contó el operador. Y quienes sembraron avenas tempranas y tuvieron un empuje con las últimas lluvias, también están pudiendo aprovechar.

“Sí está trancado el ganado preñado”, dijo, dejando entrever la cautela ante un invierno desafiante por delante.

La operativa de la exportación en pie mantiene un piso de valores para el ternero, que está muy pedido, con negocios por terneros enteros de hasta US$ 2,50 por kilo.

Para los lanares la demanda es sostenida, con valores que siguen en alza, unos cinco centavos por encima de la referencia de ACG del lunes pasado, que marcó un promedio de US$ 3,40 para el cordero pesado, US$ 3,11 para los capones y US$ 3,03 para las ovejas. La carcasa pesada tiene colocación, aunque con diferencial de precio.

“Hoy se vende todo, se comercializa todo”, destacó el operador. Las entradas son cortas, en torno a una semana.

Por segunda semana consecutiva cayó la faena de ovinos, a 34.075 cabezas, aun así, manteniendo altos niveles para la época. El cierre de marzo mostró un incremento interanual de 82% en la faena de lanares. Y en lo que va del año se supera en casi 100 mil animales el volumen registrado en misma época del año pasado con 433.865 cabezas.

Mercado climático mira al norte

En el mercado de granos el protagonismo del clima va pasando de América del Sur hacia América del Norte. Esta semana moderó la suba para la soja, presionada por una abundante oferta brasileña, luego de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) marcara el viernes pasado stocks inferiores a lo esperado y de que mantuviera el área de soja.

La posición julio de soja cayó a US$ 537,4 por tonelada, un retroceso de 0,9% en la semana.

Brasil está llegando a China con valores muy competitivos y eso va en detrimento de las exportaciones de Estados Unidos. El país norteño este año va a superar en exportaciones de harina de soja a la Argentina que, de acuerdo a las últimas estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, podrían caer a 20,9 millones de toneladas, el menor volumen desde 2003.

Otro factor bajista fue el anuncio oficial este miércoles de una nueva edición del dólar soja en Argentina, que dará ritmo a las ventas por parte de los productores.

El “Programa de Incremento Exportador” regirá para la soja del 8 de este mes al 31 de mayo, con un tipo de cambio diferencial de AR$ 300 por dólar. En Argentina se manejan estimaciones de que durante esta tercera edición del dólar soja el volumen comercializado podría llegar hasta 10 millones de toneladas, entre grano de la zafra pasada y nuevo.

Precio de la soja, en baja.

El mercado de maíz ajustó levemente a la baja, con mejores perspectivas climáticas ante la siembra. En Chicago la posición julio cerró en US$ 244 por tonelada, con una caída semanal de 2,6%. En Brasil son buenas las condiciones de los cultivos de maíz de segunda (safrinha).

También la semana cerró con caídas para el trigo en Chicago, previo al fin de semana largo. La posición diciembre quedó en US$ 264,4 por tonelada y acumuló una caída de 2% en la semana.

El mercado de aceites sigue muy presionado, con valores en baja para la colza. Según cómo evolucione la molienda argentina de soja puede faltar stock de aceite hacia adelante.

En el plano local, las primeras estimaciones de cultivos de invierno recortan el área de colza en casi 30%: de las 350 mil de 2022 a unas 250 mil. Las 100 mil hectáreas restantes pasarían a trigo y cebada forrajera, adelantó Juan Foderé, director de Fadisol.

Maltería Uruguay lanzó su plan comercial a fines de la semana pasada, con fijación de 100% el contrato diciembre de trigo Chicago y con una bonificación de US$ 10 por tonelada para las variedades europeas. Maltería Oriental había lanzado su plan a fines de marzo, con la posibilidad de fijar ventas anticipadas al 100% del contrato diciembre de trigo Chicago, hasta el 17 de noviembre, incluyendo una cuota por distribuidor.

Para este año se proyecta un crecimiento del área de cebada en el orden de las 40.000 hectáreas respecto al año pasado.

Mercado lanero con tono bajista

Los negocios en el mercado lanero local son esporádicos y se concentran en lanas finas, con algunas operaciones por lanas cruza y Corriedale en el eje de US$ 1 el kilo base sucia para el rango de 26 a 28 micras.

Las cotizaciones internacionales se mantienen 15% por debajo de los precios del año pasado. La menor actividad se refleja en los datos de comercio exterior.

La exportación de lana y tejidos se redujo 7% en dólares en marzo y en el primer trimestre muestra una caída de 12% respecto al mismo periodo de 2022, según el informe de marzo del instituto Uruguay XXI. Bajó de US$ 43 millones a US$ 38 millones para el periodo enero/marzo.

En el mercado australiano esta semana el Indicador del Mercados del Este (IME) cayó 18 centavos en moneda local, cerrando a AU 1300 en la última jornada de actividad previo al receso de Pascua que se cumplirá la semana próxima.

La caída en moneda estadounidense fue menor, por el leve fortalecimiento que registró el dólar australiano. Finalizó en U$S 8,78 y perdió tres centavos respecto a la semana anterior. El retroceso en los valores alcanzó a todas las categorías con la excepción de los extremos; las lanas superfinas de menos de 17,5 micras y las gruesas de 30 micras mostraron flechas hacia arriba.

Lanas, un mercado que no rebota.

El tono bajista de las operaciones llevó a que 12% de la oferta inicialmente prevista fuera retirada y que 13,7% de los 46.250 fardos inscriptos quedara sin vender.

Los remates retoman las ventas el martes 18 de abril con una considerable oferta de 54 mil fardos, consistente con el voluminoso stock de la zafra actual y las expectativas de que se siga afirmando la demanda de China.