Preocupación en el MGAP por el bienestar de animales encerrados por paro en frigoríficos

La Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica) extendió su paro en las plantas frigoríficas por 24 horas y este jueves tampoco hay actividad en la industria. Con un paro que ya involucra 48 horas, desde la medianoche del martes, no solo se detuvo la faena de vacunos, también hay “varios miles de animales" encerrados en los corrales, comentó este jueves a El Observador el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos.

“Como responsables de la imagen del país, las condiciones de bienestar animal, la sanidad del ganado y de dar garantías de inocuidad y calidad, esta situación nos preocupa porque no contribuye. No hay un cuestionamiento internacional. Esta es una situación extraordinaria de fuerza mayor generada por los trabajadores, por eso hemos llamado al mayor esfuerzo y responsabilidad para que traten de encontrar los acuerdos necesarios”, sostuvo el jerarca.

Desde este miércoles el MGAP realiza en las plantas afectadas, que son más de 20 en todo el país, controles de bienestar animal para asegurarse de que los ganados dispongan de agua, alimento, sombra y lugar donde moverse.

Semanas atrás, en otra instancia de paro de 24 horas de los trabajadores, el ministerio controló esta situación junto a integrantes del Instituto de Bienestar Animal (INBA).

Mattos indicó que desde el ministerio están “estudiando medidas” sobre el tema. Según dijo, hubo algunos pedidos de retorno de ganado a campos, pero desde el MGAP se analiza la manera de documentarlos.

“Estamos haciendo los controles porque los corrales están como una condición temporaria, los frigoríficos no están preparados para tener a los animales allí muchos días. Normalmente son unas horas, un día o dos, pero si esto se extiende no se sabe, porque están decretando paros sorpresivos y consecutivos y no se sabe hasta qué momento vamos a tener que manejar esta contingencia”, añadió.

Segundo día

Este es el segundo día de paro consecutivo que la Foica decreta. La medida fue comunicada por la gremial en la noche del miércoles, como rechazo de una propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para votar lineamientos en la negociación salarial que mantienen con el sector empresarial. Según indicaron desde el sector de los trabajadores, esa votación sería perjudicial para ellos, por lo que no están de acuerdo con la medida.

La @foica1942 decretó un nuevo paro de 24 horas para este jueves y extiende a 48 horas la medida que inició a la medianoche del martes. 👇🏽 pic.twitter.com/klFRzLspAD — El Observador Agro (@ObservadorAgro) November 25, 2021

En declaraciones a El Observador este miércoles, Martín Cardozo, presidente de la Foica resaltó: “Vamos a ir a fondo con todas las medidas para tratar de sacar de arriba de la mesa la propuesta de votación y que haya un ámbito de negociación con las cámaras empresariales”.