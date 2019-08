Presentación "Los Teros" Ignacio Chans - 21/8

¿Es este un libro de rugby? Sí, pero solo en parte.



La historia de Los Teros en los últimos años es de transformación. Pasó del caos casi total en los años 2010-2011, a construir una organización que es ejemplo en Uruguay y también en el mundo. Es una historia de innovación. De cómo, con recursos limitados, se puede crear un proyecto de alto rendimiento deportivo que en otros países cuesta diez veces más caro. Es una historia de emprendedurismo, de riesgo. De valentía, porque nada estaba garantizado al inicio del camino, y de hecho eran mucho más los riesgos que los augurios de éxito. Es una historia de conflicto, porque los hubo y muchos. Y los seguirá habiendo. Pero también de grandeza, de dejar peleas atrás y de tirar juntos cuando es necesario. Es una historia de amor. Porque no hay muchas otras formas de describir lo que generaciones enteras de rugbistas han hecho por el honor de defender la camiseta celeste con el Tero en el pecho, en épocas donde no solo no se cobraba un peso, sino que los jugadores debían poner plata de su bolsillo y tiempo, mucho tiempo, a fuerza de postergar su familia, su trabajo y sus proyectos personales.

En la voz de los protagonistas y la pluma del periodista Ignacio Chans el lector podrá reconstruir -desde la intimidad del proceso- el camino que recorrieron Los Teros para llegar a tener el respeto de propios y ajenos y enseñar que un "equipo" es bastante más que la suma de las partes.

La presentación del libro es el miércoles 21 de agosto a las 20hs. en el Charrúa.

Si sos suscriptor del plan Member Pro o Full, podés participar por tu ejemplar de regalo y además presenciar el lanzamiento. Participá por tu libro aquí.

Tenés tiempo hasta el domingo 18 de agosto. El lunes 19 anunciaremos los ganadores.

Si todavía no te suscribiste y querés participar hacelo acá.

Conoce otras experiencias Member acá.