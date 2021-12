Presentaron un proyecto para que haya faena aunque se apliquen medidas gremiales

El diputado Juan Carlos Moreno presentó un proyecto para que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) regulen una normativa, de modo que se asegure la faena de animales cuando se desarrollen medidas gremiales que impidan esa actividad en los frigoríficos con animales ingresados previo a conocerse la medida de paro.

Según se informó desde el MGAP a El Observador, se trata de un proyecto de resolución del diputado del Partido Colorado Juan Carlos Moreno, presentado al MTSS y al MGAP, en el que exhorta a que se haga cumplir la ley de protección y bienestar animal y que se regulen las acciones que perjudiquen lo que se establece en esa ley.

A raíz de las medidas adoptadas por el sindicato de la industria frigorífica, la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica), durante la semana pasada, el diputado entiende que se deben acordar mecanismos que garanticen, cuando haya medidas gremiales, la faena de los animales de producción que ya hayan sido ingresados a las plantas de industrialización.

La semana pasada hubo tres días de paro de actividades en los complejos industriales. El primero de 24 horas se informó en la noche del martes, cuando en varias plantas ya había varios animales ingresados. Lo mismo sucedió en las dos jornadas siguientes, dado que los avisos de los paros fueron siempre próximos a cada medianoche.

Hubo muchos animales que no pudieron ser faenados en los tiempos habituales y debieron, en muchos casos, ser devueltos a sus establecimientos, con las consecuentes pérdidas de peso en los animales y económicas para el ganadero.

El diputado Moreno entiende que los ministerios mencionados deben generar un marco de responsabilidad respecto del bienestar animal, por eso solicitó que se fomente una regulación para garantizar el bienestar animal y la faena de los animales que ya están en planta al momento de una medida gremial.

Lo que dicen las empresas y los trabajadores

Tras la divulgación de la propuesta del diputado Moreno, fuentes del sector industrial consultadas por El Observador dijeron que es una medida que puede permitir que haya un paro y a la vez se faene lo ingresado sin perjuicio para el productor ganadero ni afectaciones para el ganado.

Martín Cardozo, presidente de la Foica, comentó a El Observador que el sindicato entiende que "las regulaciones están, las leyes con respecto a las medidas gremiales y los mecanismos que deben adoptar los gremios están".

"Que quieran regular algo no me sorprende, pero también deberían regular para las dos partes, cuando las empresas toman ciertas medidas como despidos o represión que también regulen eso, que hagan un protocolo sobre cómo actuar, porque de última las cláusulas de paz cuando los conflictos están sesgadas solo para el lado del trabajador y no para el lado de las empresas", expresó.

