Presidente de ASSE negó que puerta de Emergencia del Hospital Español esté saturada

El Hospital Español cerró este martes 5 de enero de manera momentánea su puerta de emergencia y también los ingresos a cuidados moderados para pacientes con covid-19. El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, dijo este miércoles en una conferencia de prensa que fue una situación "puntual" de ese día, y que ya fue restablecido el servicio, tanto en ese centro como en el Hospital Maciel, el otro hospital referido en un comunicado oficial firmado por el director del sistema de emergencias móviles de ASSE (SAME), José Antonio Rodríguez, quien aseguró que las áreas "se encuentran saturadas y no pueden recibir este tipo de pacientes".

"Ese comunicado no es correcto, no tuvo que haber ocurrido de esa manera. Eso ocurrió en un momento, hubo un momento puntual en el cual por demora en resultados del test de diagnóstico estas puertas de emergencia tenían un poco más de pacientes, que eso pasa previo a ingresarlo, y ahí se largó ese comunicado que no es así. En realidad las puertas no están saturadas, no están cerradas. Tenemos buena capacidad de camas, estamos en un 50% de ocupación en la terapia intensiva en general y tenemos camas libres en Montevideo y también en el interior. Y también tenemos camas libres en cuidados moderados", dijo Cipriani.

El texto fechado el 5 de enero dio cuenta de la situación y de que el el funcionario acordó "en comunicación" con la gerencia general de ASSE, la gerencia Asistencial y Región Sur derivar a otros centros a los pacientes respiratorios "que requieren valoración en emergencia o internación convencional con aislamiento". "Nos comunican desde la guardia de Dirección de Hospitales Español y Maciel y de la Región Sur que en forma transitoria y hasta nuevo aviso, las puertas de ambos centros asistenciales y las áreas de cuidado moderado para pacientes respiratorios COVID positivos o sospechosos, se encuentran saturadas y no pueden recibir este tipo de pacientes. El Hospital Maciel puede continuar recibiendo pacientes que no pertenezcan a esta definición", sostuvo el texto. Según el comunicado, las derivaciones estaban previstas en primer lugar a los hospitales Pasteur, Saint Bois, el de Las Piedras, Canelones y Pando. Y en segundo lugar a los hospitales de San José, Florida, Flores, Colonia, Maldonado y Minas.

A raíz de ese comunicado, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado en una conferencia de prensa. "Es falso", dijo el mandatario, y afirmó que Cipriani daría después más explicaciones.

Cipriani insistió este miércoles en que "la situación no es la que expresa ese comunicado". Pese a eso, el jerarca explicó que las puertas de emergencia "a veces se saturan" por "cuellos de botella". "Lo que pasó puntualmente puede ser un tema de demora de resultados de diagnóstico en el cual también estamos trabajando", dijo el jerarca.

El presidente de la institución dijo que en ASSE hay de momento 18 pacientes internados con covid-19 y señaló que el organismo tiene "buena capacidad de CTI", con camas libres en Montevideo y en el interior.

"Solo el Maciel tiene 96 camas libres. Además hoy tenemos capacidad para poder afrontar el paciente covid y el paciente no covid, y no obstante esto estamos trabajando fuertemente. En el día de mañana se abren 27 camas más de cuidados moderados en el Hospital Español, va a aumentar 10 camas más de CTI y en el correr de este mes estamos reactivando camas de CTI", puntualizó.

"Todo este tiempo nos permitió prepararnos para esto y hay que transmitir tranquilidad que tenemos buen colchón de camas. Ojalá que nunca se usen", agregó Cipriani.