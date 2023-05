Presidente de OSE: situación es "crítica" y "tenemos posibilidades de resistir hasta mediados de junio"

Desde hace varios meses, lo primero que hace Raúl Montero cuando se despierta es mirar en su celular cuál es el pronóstico del tiempo, cómo evolucionaron las reservas de Paso Severino y cuál fue el consumo de agua en la zona metropolitana. "No tengo que explicar mucho por qué", dice sonriendo.

Sentado en el sillón de su despacho en la sede central de la empresa, el presidente de OSE define la situación como "crítica" y plantea que sería "fantástico" y "un gran alivio" que "escurran" 10 milímetros en la cuenca de Paso Severino para que las reservas suban de forma considerable.

El ingeniero civil considera que "tiene más sentido" –porque es más preciso y funcional a los intereses de OSE– utilizar este verbo que hablar de las cantidades que llovieron y reflexiona "casi como una paradoja" que su gestión haya sido la que debió subir las cantidades de cloruros y sodio cuando al asumir habló de la importancia de mantener la confianza que la población tiene en la empresa.

A continuación, un resumen de la entrevista que Montero mantuvo el jueves con El Observador.

¿Las medidas y la campaña impulsada por el gobierno lograron bajar el consumo en la zona metropolitana?

El consumo estuvo el domingo en 520 mil metros cúbicos, luego subió a unos 530 y 540 mil. Estamos en un caudal bajo, producto de muchas circunstancias. Ha llovido un poco en Montevideo y eso hace que baje el consumo, pero también creemos ver una reacción de la gente en que se ha concientizado de la situación.

También hemos realizado una campaña de eliminación de pérdidas. A principios de meses estábamos en 1.500 pérdidas y ahora estamos en menos de 1.000. La meta es llegar a 500 en este mes. Entran entre 300 y 500 pérdidas por día, o sea que llegar a 500 implica estar casi al día. Eso supone bajar el tiempo de duración de la pérdida (entre entre el momento que se denuncia al momento que se arregla), lo que achica las pérdidas.

Actualmente el 50% del consumo se va en pérdidas. Llevar a 500 la cantidad: ¿cuánto incide sobre ese porcentaje?

Se precisa un plazo para hacer esa cuenta, pero estimo que las pérdidas visibles están entre un 30% y un 40% de las totales, o sea que del agua total puede ser un 20%. Achicar a la mitad el tiempo de respuesta implicaría entre un 5% y un 10% de disminución, pero me gustaría ver los números finales.

Inés Guimaraens

Bajante histórica en Paso Severino

¿Cómo definiría la situación actual?

Crítica. Una lluvia siempre es bienvenida, pero realmente fue muy escasa como para que cambie la tendencia. Va a rendir mucho más la próxima porque 'llueve sobre mojado' como se dice.

Estamos atentos a la situación, hemos tomado algunas medidas que sin ser la panacea ni la solución en sí misma fueron positivas y nos permiten poder mantener controlado este ritmo de descenso de Paso Severino. Hace unos días con una marea baja (en Aguas Corrientes) no teníamos agua para bombear y todo eso era a costa de agua dulce que gastábamos de aguas arriba (en Paso Severino).

Nosotros tenemos que mantener una mezcla lo más perfecta posible para poder ahorrar agua de Paso Severino. Para eso realizamos ese corte en Paso Belastiquí. Nos está dando resultados, tenemos que aprender un poco a cómo gestionarla. Tenemos esperanza también de que el río Santa Lucía (grande) aumente su caudal, ya lo vimos con mayor cantidad de agua en el día de hoy (jueves). Todo eso hace que nosotros podamos mantener eso de sacar no mucho más de 200 mil metros cúbicos por día de Paso Severino, porque estamos por debajo de 5 millones ya.



¿El objetivo es tomar de a 200 mil metros cúbicos por día en Paso Severino?

Estamos tratando que sea esa cifra. Cuando arrancamos este proceso estábamos entre 500 mil y 400 mil. Luego tomamos esta medida de aumento de la salinidad a los efectos de poder arrimarnos a 300 mil y luego a 200 mil. El hecho de que suba la cantidad de agua del Santa Lucía grande nos permite un poquito más porque colabora.

Si las reservas están en 4 millones y medio y se consumen 200 mil diarios. ¿Para cuántos días hay agua en Paso Severino?

Es difícil decir eso, pero creo que tenemos posibilidades de resistir esta situación hasta mediados de junio. Ese es un buen plazo como para aumentar las posibilidades de que venga una lluvia razonable. Estamos mirando con otros ojos otras posibilidades.

Inés Guimaraens

Baja en la represa de Paso Severino

El miércoles las lluvias fueron de 9,5 milímetros en la cuenca del Santa Lucía. ¿Da para algo? ¿Cuántas más de ese tipo se necesitan?

Lo que tiene más sentido es decir cuánto precisamos que escurra. Si escurrieran 10 milímetros en la cuenca de Paso Severino subirían más de 20 millones de metros cúbicos. Eso sería fantástico y un gran alivio.

¿Cuánto lluvia se necesita para que escurran 10 milímetros?

Depende, pueden ser 20, 30 o 40 milímetros. Creo que lo que llueva entre jueves y viernes, que ya va a llover sobre mojado, capaz que escurre mayor proporción, entonces capaz que llueven 30 milímetros y escurren 10.

*Nota del redactor: el Instituto Uruguayo de Meteorología informó que entre el miércoles y el viernes a la tarde cayeron 45 milímetros en la estación de Paso Severino y 41 milímetros en Santa Lucía (cerca de Aguas Corrientes).

¿Cuándo pueden bajar los cloruros y el sodio?

Lo he estado pensando. Tendríamos que tener una reserva interesante en Paso Severino y el río Santa Lucía (grande) corriendo de forma más normal, no con los 100 mil metros cúbicos diarios que nos trae actualmente.

Si lloviera ahora y tuviéramos 20 millones de metros cúbicos, pero al otro día las reservas empiezan a bajar, no sé si es razonable tomar la medida de normalizar la situación, porque si el río Santa Lucía no me trae lo suficiente, yo requiero 400 mil metros cúbicos de Paso Severino para completar, y eso se me va muy rápido. Me importa más la tendencia que un volumen de Paso Severino lleno.

¿Piensan mantener los cloruros hasta que la tendencia sea positiva o piensan irlos cambiando?

Lo que tenemos que hacer es proteger a la gente. No vamos a mantener esta situación por un capricho y un exceso de seguridad, pero sí tenemos que tener un mínimo de holgura como para estar tranquilos. Depende mucho de la tendencia del clima, del río y de cómo vaya evolucionando. Si llueve un diluvio y luego hay seca tres semanas quedamos igual al rato. Pero no voy a esperar a llenar Paso Severino para bajar los cloruros y el sodio. Capaz que hacemos un paso intermedio.

Tenemos que tener una política clara, no sacrificar a la gente, pero también pensar en no tener que tomar medidas más extremas en un cortísimo plazo.

Inés Guimaraens

Baja en Canelón Grande

¿Por qué OSE no informó públicamente en marzo que estaba pensando en subir los cloruros y el sodio? En esa fecha se creó un comité interinstitucional y el representante de la empresa dijo que estaban pensando esta posibilidad.

Si no lo hicimos es una pregunta un poco retórica, pero ahí está el equilibrio de la OSE entre trabajar por dar el servicio y no sembrar alarma pública, pero a la vez también no mentir, ser transparentes. Es un equilibrio difícil porque el tema del agua es sensible.

Puede ser que nos lo bancamos demasiado nosotros. En su momento empezamos a decirlo, porque en febrero teníamos agua hasta abril. No estábamos errados, teníamos dos meses por delante, ya estábamos pensando en otra cosa pero creo que con ese panorama y con algunas reflexiones de gente especializada que decía –y no estoy pasando cuentas aquí– que era muy razonable pensar que en abril o a fines de abril ya con el otoño avanzado nosotros tendíamos a normalizar. La prueba está que el lunes de Semana de Turismo llovió bastante (unos 10 o 15 milímetros) y nos tiró para adelante una semana la situación.

Pero se generó en la opinión pública una sensación de que lo peor ya había pasado, son como dos caras de una misma situación.

Estoy seguro de que nuestros boletines nunca dejaron de decir que estábamos en una situación crítica. Creo que se nos vuelve natural a veces esa situación y bueno llegó un momento que tuvimos que dar una alerta más fuerte para mostrar que lejos de normalizarse se agravó. Fue cuando se desencadenó toda esta esta situación. Creo que nosotros comunicamos, parecería que por lo que algunos dicen no llegamos a alguna gente pero comunicamos siempre.

Foto: Leonardo Carreño.

El presidente de OSE, Raúl Montero

Una de las medidas que están pensando es un trasvase del río San José. ¿Por qué no se autorizó esta obra en marzo?

Estamos mirando con atención todo volumen de agua dulce que esté cerca. Tenemos agua dulce aguas arriba de Paso Severino porque si el río Santa Lucía está corriendo es porque hay lagunas que tienen agua, y tenemos agua dulce en la desembocadura del río San José, no toda porque también le avanza la salinidad, pero no es una obra de porte menor, hay que hacerla en un régimen prácticamente de emergencia mismo.

¿Cuánto tiempo lleva hacerla?

Lleva tiempo, no es una obra fácil. Estamos agua abajo, hay que levantarla al agua. Nosotros estamos mirando todo. Tenemos la obligación de mirar todo y estamos tratando de relevar algunas otras.

¿Pero cuánto tiempo lleva? ¿Si la obra arranca en junio cuando puede estar pronta en agosto?

Eso es lo que estamos evaluando, si llegamos pero creo que puede haber algunas otras cosas que sean de más rápida respuesta

¿Aguas arriba?

Aguas arriba.

¿Están pensando en abrir esas lagunas que tú mencionaste?

Sí o bombear o mejorar. Pero por ahora aguantar esta situación lo más posible.

Inés Guimaraens

Represa de Canelón Grande con mínimo de reservas

¿En marzo se bajó la presión del agua para bajar el consumo o se esperó a que lloviera?

Se hizo, se empezaron a bajar las presiones en las tres grandes líneas de bombeo (la cuarta, quinta y sexta). Hay una estimación de que eso permitió ahorrar unos 26.000 metros cúbicos por día. En la medida en que empieza a bajar la temperatura son más fáciles de tomar porque la gente demanda menos. Intentamos no interrumpir el servicio por un tema de seguridad bacteriológica.

¿Por qué se vació Canelón Grande?

Decidimos usarlo y preservar Paso Severino, que lo podemos controlar un poco mejor, pero al final tenía menos agua de lo que nosotros pensábamos, por un tema de aterramiento. Nunca se había vaciado y no se sabía bien (su caudal). Nunca se había hecho una batimetría del embalse, nos figuraba con dos millones y pico de metros cúbicos y resulta que no quedaba nada.

¿Tiene sentido la compra de la planta desalinizadora?

Si llegamos a un escenario muy extremo, tiene mucho sentido porque podríamos dar agua apta para cualquier uso humano. Aún en las condiciones actuales nos permitiría alimentar, por ejemplo, un hospital o un centro de enseñanza.

La vamos a pagar en 12 meses de a US$ 10 mil. Tiene mucho sentido porque esa planta va a tener un uso múltiple en el futuro. Puede ser usada para sacar arsénico, los cloruros de perforaciones, dureza, nitratos, problemas típicos de agua de algunas localidades del interior del país.

¿Pero va a servir para la crisis?

Hoy se me ha pasado el día viendo cómo la puedo traer (está en Estados Unidos). Hay mucha gente tratando de ayudar, pero como tiene esa perspectiva, hago el esfuerzo igual porque me puede servir para tanto, que si llega para la crisis... ojalá que no sea útil para la crisis, porque la superemos, pero me va a servir.

¿Pedirán algún aumento presupuestal ante la crisis hídrica?

Los recursos de OSE son los mismos que recauda y los gastos son rígidos. Siempre ha sido así. No funciona que la OSE diga 'denme más plata' porque nadie le da plata, se banca sola. Si queremos aumentar tenemos que hacerlo en base a deuda, por eso estamos viendo de algunas inversiones grandes hacerlas por financiamiento privado.

Foto: Leonardo Carreño.

El presidente de OSE, Raúl Montero

El modelo financiero de los proyectos de saneamiento y Arazatí supone pagar año a año unos US$ 40 millones por cada uno. Esta administración asumió criticando el alto costo de deuda que le habían dejado. ¿No está haciendo lo mismo?

No nos hemos endeudado mucho, podemos llegar a endeudarnos (también) por el arsénico pero es un tema muy importante para nosotros. Así como vamos, bajamos la deuda unos US$30 millones por año.

¿Pero tiene en cuenta estos dos proyectos?

No.

Lo que hemos planteado es que podamos seguir manteniendo el nivel de endeudamiento (previo a la reducción de US$ 30 millones), y ahí sigo teniendo unos US$30 y pico de millones. Por lo menos tapo uno de los dos huecos.

Estamos estudiando el proyecto de saneamiento, por eso todavía no hemos salido, para ver cómo lo solucionamos. Pienso que puede andar un poco menos de US$ 30 millones, ese es un posible ingreso de dinero extra que no me implica aumentar el endeudamiento, solo mantenerlo.

El próximo directorio se va a quejar de la deuda que le dejó el directorio anterior.

El tema del agua en Montevideo creo que amerita que haya una transferencia de deuda para las generaciones futuras. Si nosotros logramos darle robustez al sistema de abastecimiento de agua potable en Montevideo –que lo vamos a lograr– creo que es un endeudamiento bien justificado.

El tema del saneamiento es sensible para el interior, la mitad de la gente no tiene saneamiento, entonces también pensamos que aporta a la salud de la gente del interior.

¿OPP les ha restringido inversiones? Recientemente el director Isaac Alfie le envió una carta a propósito del incremento en US$ 50 millones de los costos de Arazatí.

La relación con OPP es buena. Hemos tenido gran comprensión en esta coyuntura y el director ha tenido un papel activo en esta crisis.

Lo que decía esa carta es que un estudio de sensibilidad del pago por disponibilidad en relación al costo de la obra no implicaba una autorización.

En ese momento (febrero) estábamos sintiendo que se venía esta crisis que está pasando. Fue una decisión técnica, teníamos priorizar que realmente fuera una solución para un problema que lo estábamos viviendo.

El pliego tuvo modificaciones más de tipo financiero y legal, porque es la primera vez que se hace algo parecido en OSE y más allá de las correcciones, no tuvo ninguna modificación.

Diego Battiste

Playa en el balneario Arazatí

El exministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo en Fácil Desviarse que desde el equipo económico siempre le estaban diciendo que "no iban a pasar esos problemas con el agua" de los que hablaba y que era difícil que comprendieran las necesidades de esas inversiones.

Creo que en este caso quedó de manifiesto la necesidad de tener una garantía de continuidad en el funcionamiento de la planta. Tengamos en cuenta que ya van más de 100 días en que Paso Severino entró en déficit. 100 días de Arazatí serían 20 millones de metros cúbicos que hubiéramos ahorrado en Paso Severino. Claramente nos muestra que si hiciéramos una simulación estaríamos en una situación muchísimo mejor, en una situación totalmente normal.

¿Cuánto fue la salinidad en Arazatí hasta fines de abril?

Hace una semana estaba en 10 la cantidad de cloruros, era bajísima, muy dulce el agua porque ha subido el caudal del río Uruguay y el río Paraná.

¿Se volvió a repetir lo de los 87 días con salinidad?

No. Después hubo fenómenos aislados, por más que nosotros hemos dimensionado (el pólder) para esos 87 días, pero por eso digo que nos hubiera garantizado la continuidad del funcionamiento.

¿Qué harán si se repite la situación y en noviembre de este año Paso Severino entra en déficit?

Si en noviembre que viene después de los tres años que hemos tenido se corta (el pasaje por encima de la represa), hay que mirar con otros ojos indudablemente, porque los ríos sienten esa historia reciente y los efectos en los sistemas se multiplican.

Diría que hay que tomar medidas inmediatamente porque ya no va a ser en mayo la crisis, si te viene un verano seco va a ser antes, porque se van achicando los plazos.

¿Cómo va a reaccionar OSE ante eso? ¿Qué enseñanzas les deja este proceso?

Creo que dentro de la norma deberíamos este tener más posibilidades de ahorrar agua de Paso Severino. Dentro de la norma. No había esa tradición.

Cuando asumió habló de la confianza que la ciudadanía tenía sobre la calidad del agua que da OSE. ¿Ha pensado sobre los efectos que tendrá esta crisis?

Lo he pensado mucho a ese tema. Que justo yo haya puesto ese tema arriba de la mesa y justo nos haya pasado esto. Te aseguro que lo he pensado casi como una paradoja. Vaya a saber si no está bien que haya pasado eso y capaz que nos sirve para decir volvimos a los estándares normales y la gente va a ser mucho más posible que lo note. La crisis puede ser una oportunidad también.

Pero lo que está bueno también es que luego de la crisis hídrica más grande de los últimos 100 años, OSE haya logrado mantener –salvo esta excepción que tenemos en Montevideo– prácticamente en todo el país un abastecimiento normal. No deja de ser un logro del organismo y su gente.

¿No tienen temor de perder clientes? ¿Que haya gente que deje de tomar el agua y no vuelva?

Creo que no, creo que la gente extraña el agua potable. Capaz que me quedo con la frase de que cada crisis es una oportunidad. El hecho de que ahora estemos en esta posición de nuevo, bueno puede ser más valorado y ojalá sea pronto.