Presidente de sindicato de ASSE denunció haber sido golpeado por pareja de funcionaria investigada

El presidente del sindicato de trabajadores del edificio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), José Verdún, denunció ante la policía que la pareja de la funcionaria que está siendo investigada por entrar al mail de Leonardo Cipriani y filtrar información reservada lo golpeó el fin de semana en la cancha del club Urreta donde se estaban jugando partidos de baby fútbol.

La denuncia, a la que accedió El Observador, fue realizada el lunes en la seccional 13ª.

Ante la policía, Verdún narró que el hombre es su compañero de trabajo y llegó con actitud "prepotente" a pedirle que saliera "afuera del club", a lo que accedió debido a su "insistencia".

El sindicalista aseguró que salió con el termo y el mate porque no tenía la "intención de pelear", porque no era el "lugar indicado" y que hablarían a dos cuadras. Pero el hombre le dio "varios golpes de puño a nivel de la cabeza" que provocaron que los padres los separaran.

"Comienza a amenazarme que me iría a buscar de nuevo, que iría a mi trabajo y a mi casa, y que me arruinaría la vida ya que no lo habría defendido ante el sindicato como presidente del mismo con respecto a problemas que él tuvo", declaró ante los policías.

Leonardo Carreño

El presidente de ASSE está al tanto de la situación

A su vez, Verdún dijo que el funcionario lo acusó de no haber defendido a "su pareja" que está siendo investigada por ingresar a correos privados de la Presidencia de ASSE. "Es de público conocimiento que habría ingresado para pasarle la información a él", agregó.

Tras estos hechos, volvieron a encontrarse a siete cuadras del lugar para "hablar de la situación" pero el hombre nuevamente lo golpeó, a lo que él se defendió. Fueron separados por tres personas, entre ellos el presidente del Urreta.

De acuerdo con Verdún, los médicos constataron que sufrió golpes en el oído. "Me diagnosticaron traumatismo en pabellón auricular", dijo y aseguró que deseaba continuar con la instancia penal.

Los cinco directores de ASSE y el presidente de COFE, Martín Pereira, están al tanto de la situación.

Tal como informó El Observador, el 31 de agosto el directorio de ASSE inició una investigación administrativa contra una exsecretaria de Cipriani por ingresar a su correo electrónico sin autorización y filtrar información reservada.

Si bien dejó de ser secretaria en setiembre de 2020 y pasó a desempeñarse en el área de Salud Bucal del organismo, la funcionaria siguió ingresando al mail de la presidencia de ASSE durante 2021 y 2022. Desde el correo, la mujer enviaba información reservada a su pareja, un trabajador del organismo que ha manifestado interés por postularse como candidato al directorio en representación de los usuarios.

Según las fuentes, la maniobra fue detectada hace varios meses y se le tendió una trampa a la funcionaria para descubrirla. La trabajadora reconoció ante Cipriani haber ingresado sin autorización al correo electrónico y pidió perdón, agregaron otros informantes.

Mientras dure la investigación, la mujer se mantendrá apartada su cargo como asistente de la dirección de Salud Bucal. La trabajadora fue enviada al Hospital Español como administrativa, lo que incluye una rebaja de sueldo ya que deja de tener un cargo de confianza.