Presidente del BROU: "La denuncia de Manini es completamente falsa"

El presidente del Banco de la República (BROU), Jorge Polgar dijo a El Observador que la denuncia de Guido Manini Ríos en Buen Día Uruguay es "absolutamente falsa". Manini había dicho que el banco ofreció préstamos a pocos días de la elección para que la ciudadanía votara al Frente Amplio.

"Me llegó, tendría que comprobarlo, hasta préstamos del Banco República muy favorables a gente de escasos recursos”, subrayó el excomandante en jefe del Ejército. Y agregó: “Gente que trabaja en el banco que me dijo ‘ese viernes vimos no sé cuántos cientos de préstamos''”. Sobre las características de estos préstamos, Manini apuntó a que tienen "garantías que no son las mismas que se le piden a cualquiera".

"Se otorgaron préstamos del Banco República favorables" para que la gente vote al Frente Amplio, aseguró el senador electo Guido Manini Ríos. pic.twitter.com/XC9Rr0HQYA — Buen día Uruguay (@Buendiauruguay) November 27, 2019

Según Polgar, el líder de Cabildo Abierto "no tiene pruebas" y muestra "cierto desconocimiento sobre cómo funciona la operativa del crédito de consumo", ya que "no se necesitan garantías" para este tipo de préstamos.

"El crédito de consumo -también llamado crédito social- no pide garantías; es el crédito de jubilados, pensionistas y trabajadores", explicó Polgar. "Si aprovechamos a ver cómo ha sido en los últimos tiempos, no ha habido ninguna modificación reciente a los criterios para el otorgamiento de estos préstamos que son masivos" añadió el economista.

Asimismo, Polgar subrayó el hecho de que la última última modificación en la reglamentación de este tipo de préstamos fue en abril de 2018, en la que se bajó la tasa de interés en préstamos cinco puntos en comparación. Es por este motivo que Polgar descartó cualquier irregularidad en el otorgamiento de préstamos y señaló la inexistencia de cualquier tipo de "intencionalidad electoral".